Різдвяні брови: новий тренд захопив Instagram

Б'юті-тренд, який можна використати на Новий рік.

Брови – найулюбленіше місце всіх б'юті блогерів. Що тільки вони не вигадали! Брови-рибки, брови-кільця, але найкрутіше – це різдвяні брови, які можна приміряти на свята.

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З неминучою швидкістю наближаються різдвяні і новорічні свята, і всі вже починають до них готуватися: прикрашають вітрини магазинів, міські вулиці, шукають подарунки і наряди для святкування. Спеціально для тих, хто хоче хоче прикрасити гірляндами не тільки будинок:

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