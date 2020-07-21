Фінляндія стала першою у світі країною, яка випустила набір національних емодзі

Фінляндія першою у світі випустила національні емодзі. Фінське видання, повідомляє, що це було потрібно країні, щоб висловити деякі автентичні емоції, звичаї і слова.

Всього випустили 56 емодзі: від простих понять "сауна" або "Різдво" до дійсно не зовсім очевидних фінських звичаїв – "надія вмирає останньою", "малюк в коробці" або "автоматична відповідь". Ми зібрали найцікавіші.

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Lavantanssit

Відчуття, що когось зустрінеш

"Десь, можливо, в глушині, в селі або біля озера люди зустрічаються, щоб танцювати танго або інші танці. Вони причепурюються і танцюють весь літній вечір, кружляючи в танцювальному павільйоні під музику оркестру, що грає старі і нові улюблені мелодії".

Sauna

Відчуття від сауни

"Сауна для фінів – святе місце. У країні налічується 3 мільйони саун на 5 мільйонів населення. Фіни ходять в сауну голяка – часто всією сім'єю. Кожен фін має свої лазневі звичаї, але в них обов'язково входить очищення і душі, і тіла. Це особливий банний настрій".

Надія помирає останньою

"Фінляндія сумно відома відсутністю успіху на конкурсі пісні Євробачення. Щоразу ми чекаємо перемоги, але набираємо нуль балів. Щоб помститися, ми у 2006 році відправили на конкурс групу монстрів і виграли".

Маленьке Різдво

Відчуття відчайдушної вечірки

"Фінське маленьке Різдво – грандіозний захід. Це коли фіни перетворюються в гуляк і витворяють таке, про що потім краще не нагадувати. Що було на святі, то назавжди залишиться там".

Малюк в коробці

Відчуття, що про тебе піклуються

"Додайте лише малюка! Відкриваючи коробку, ви відкриваєте абсолютно нове життя: життя батька і нової сім'ї. Набір, повний любові і турботи, доступний для кожної майбутньої мами Фінляндії".

Автоматична відповідь

"У Фінляндії популярна приказка "залишити мозок на вішалці". Саме так ми і робимо в літню пору щоп'ятниці після роботи і в липні, коли вся Фінляндія у відпустці. Якщо ви спробуєте додзвонитися до фіна в липні, приготуйтеся почути повідомлення голосової пошти: "людина, якій ви телефонуєте, пішла на риболовлю". Майже кожен десятий фін має дачу, адже дач у Фінляндії понад 500 000".

Фіни-модники

"Більш фінське явище важко знайти. Для нас "елегантне повсякденне" означає, що застудити ноги нерозумно. Босоніжки надають образу додатковий шик".

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