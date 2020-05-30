Instagram буде платити популярним блогерам: перші деталі

Соцмережа Instagram вводить нові способи монетизації, тож у популярних блогерів може з'явитись "зарплата". Детальніше читайте далі.

Платформі Instagram повідомила, що дозволить топ-блогерам офіційно заробляти гроші завдяки новим способам монетизації контенту.

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Одним із них є відсоток з продажу товарів в Instagram Shopping, реклама в IGTV,, а також цифрові значки під час прямих ефірів, які зможуть купувати підписники. Представники соцмережі також розповіли, що блогери зможуть заробити по 55% доходу від прямих продажів, а також кожного рекламного розміщення.

Щодо цифрових значків під час Instagram Live, то вони обійдуться глядачам у 0,99, 1,99 або 4,99 долара. Інфлюенсери отримуватимуть весь прибуток від них, а також матимуть можливість виводити топ-коментарі глядачів, які придбали найбільше міток.

Вже з наступного тижня платформа має запустити перші такі інтеграції, але у яких країнах це запрацює – поки невідомо.

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