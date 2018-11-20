Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Instagram буде видаляти накручені лайки

  • 51
Instagram видаляє лайки - фото 1
Instagram видаляє лайки / sproutsocial

Адміністрація Instagram повідомила, що з сьогоднішнього дня соціальна мережа починає полювання на "накручені" лайки і підписників. Як запевняють розробники, у компанії тепер є інструмент, який дозволяє визначати спеціальні сервіси по "накрутці", а також плоди їхньої роботи.

У вівторок, 20 листопада, на офіційному сайті адміністрація Instagram повідомила, що з сьогоднішнього дня соціальна мережа починає видаляти лайки, підписників і коментарі, які були отримані у результаті роботи спеціальних сервісів по "накрутці".

І ще: Facebook запустив сайт для пошуку роботи

Instagram буде видаляти накручені лайки - фото 289905

У повідомленні підкреслюється, що розробники змогли створити необхідні програми, які будуть автоматично шукати фейкові "сердечка". Боротьба з додатками для підвищення популярності пов'язана з вимогою безпеки, адже погоджуючись на послуги "накрутки", користувач надає доступ до свого облікового запису.

Після видалення несправжніх лайків, підписників і коментарів користувачеві прийде спеціальне повідомлення, в якому буде запропоновано змінити пароль облікового запису.

Читайте також: Apple скоротить виробництво всіх iPhone 2018 року

Джерело: instagram-press
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5875
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Події