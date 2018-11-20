Instagram буде видаляти накручені лайки

Адміністрація Instagram повідомила, що з сьогоднішнього дня соціальна мережа починає полювання на "накручені" лайки і підписників. Як запевняють розробники, у компанії тепер є інструмент, який дозволяє визначати спеціальні сервіси по "накрутці", а також плоди їхньої роботи.

У вівторок, 20 листопада, на офіційному сайті адміністрація Instagram повідомила, що з сьогоднішнього дня соціальна мережа починає видаляти лайки, підписників і коментарі, які були отримані у результаті роботи спеціальних сервісів по "накрутці".

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У повідомленні підкреслюється, що розробники змогли створити необхідні програми, які будуть автоматично шукати фейкові "сердечка". Боротьба з додатками для підвищення популярності пов'язана з вимогою безпеки, адже погоджуючись на послуги "накрутки", користувач надає доступ до свого облікового запису.

Після видалення несправжніх лайків, підписників і коментарів користувачеві прийде спеціальне повідомлення, в якому буде запропоновано змінити пароль облікового запису.

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