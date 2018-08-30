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Інша сторона вітру: вийшов трейлер драми від Netflix

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На Netflix "Інша сторона вітру" вийде вже 2 листопада - фото 1
На Netflix "Інша сторона вітру" вийде вже 2 листопада / HeyUGuys

Стримінговий сервіс Netflix опублікував трейлер драми "Інша сторона вітру", незакінченого фільму Орсона Веллса ("Громадянин Кейн").

Режисер працював над фільмом з 1970-го до 1976 року і в підсумку змонтував тільки 40 хвилин. Після смерті Веллса матеріали зберігалися в його доньки. Пізніше інші кінематографісти робили спроби закінчити картину, а в минулому році цим зайнявся Netflix.

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Картина розповість про старіючого режисера Джейка Геннафорда, який повертається до Голлівуду, щоб зняти останній шедевр у своїй кінокар'єрі, який поверне йому славу. Постановник гине в автокатастрофі у свій 70-й день народження, а його стрічка так і залишається незавершеною. Головну роль у драмі виконав Джон Г'юстон ("Китайський квартал", "Казино Рояль").

Світова прем'єра картини відбудеться 31 серпня на Венеціанському кінофестивалі, а на Netflix "Інша сторона вітру" вийде вже 2 листопада.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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