Серіал Школа 2 сезон – вийшли 5 і 6 серія української стрічки

Український серіал Школа 2018 продовжує дивувати сюжетними поворотами. 5 і 6 серія другого сезону вийшли на екрани 29 серпня та шокували новими скандалами та інтригами. Дивіться нові серії онлайн!

2 сезон серіалу Школа знайомить глядачів із новими героями і водночас розкриває скелети в шафах уже добре відомих нам персонажів.

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У 5-й серії стосунки Каті та Алекса знову погіршуються, оскільки він сумнівається у своїх почуттях. Крім проблем в особистому житті, завучці надокучає ще й Дарина Петрівна, яка хоче вигнати зі школи дружину Петра. Непроста ситуація склалася й у Лоли: вона ризикує втратити свій статус королеви, адже 10-класниця Соня стає все популярнішою. Більше деталей – у відео!

5 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:

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Ще більше шокувала 6 серія. Алекс попросив паузу в стосунках з Катею, яка тим часом знайшла записку Дані з погрозами Ніці. Поки вона розмовляла про це з батьком хлопця – той накоїв ще гірші речі. Даня підклав реферат "Чому я не хочу жити" замість роботи Ніки, чим налякав Ігоря Сергійовича. У колишнього директора стався через це серцевий напад.

Протистояння Лоли та Соні стає дедалі гострішим – і 11-класниця кидає виклик своїй суперниці. Антон розривається між двома дівчатами, ще й злиться на батька, адже побачив його разом із Дариною. Більше подробиць – у відео!

6 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:

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