Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд

Талановитий фотограф показав, як виглядає життя у Трансільванії, і ці кадри румунської природи та архітектури справді заворожують. І не потрібно жодних вампірів чи інших міфів!

Знайомтесь, Алекс Робчук (Alex Robciuc) – 33-річний румунський фотограф та редактор, який публікується по всьому світу у відомих виданнях, а також отримав перше місце у Sony World Photography Awards 2019. Упродовж останніх 10 років він знімав захопливу сільську місцевість у Румунії, яка нагадує кадри з казок. Не дарма за ці ефектні кадри Алекс навіть отримав звання "Посла Туризму". Зацініть!

І ще: Життя у Нью-Йорку: вуличні фото міста, які захоплюють

Джерело всіх фото: instagram.com/alexrobciuc

Читайте також: 15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз