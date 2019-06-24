Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд

  • 38
Казкова Трансільванія з висоти - фото 1
Казкова Трансільванія з висоти / instagram.com/alexrobciuc

Талановитий фотограф показав, як виглядає життя у Трансільванії, і ці кадри румунської природи та архітектури справді заворожують. І не потрібно жодних вампірів чи інших міфів!

Знайомтесь, Алекс Робчук (Alex Robciuc) – 33-річний румунський фотограф та редактор, який публікується по всьому світу у відомих виданнях, а також отримав перше місце у Sony World Photography Awards 2019. Упродовж останніх 10 років він знімав захопливу сільську місцевість у Румунії, яка нагадує кадри з казок. Не дарма за ці ефектні кадри Алекс навіть отримав звання "Посла Туризму". Зацініть!

І ще: Життя у Нью-Йорку: вуличні фото міста, які захоплюють

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336080

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336081

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336082

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336083

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336084

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336085

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336086

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336087

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336088

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336089

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336090

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336091

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336092

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336093

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336094

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336095

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336096

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336097

Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд - фото 336098

Джерело всіх фото: instagram.com/alexrobciuc

Читайте також: 15 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як купити кондиціонер для квартири: поради, які врятують вас цього літа
  • 19 червня, 12:15
  • 560
Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
  • 19 червня, 18:00
  • 495
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1558413
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл