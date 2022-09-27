Інша Ріка: гурт "Друга Ріка" зіграє благодійний акустичний концерт в Києві

"Друга Ріка" зіграє перший концерт в Києві з моменту повномасштабного вторгнення росії. Частину із зібраних коштів музиканти направлять на потреби українських захисників.

8 жовтня у київському МЦКМ "Жовтневий Палац" відбудеться благодійний акустичний концерт українського рок-гурту "Друга Ріка". Виступ пройде у рамках туру "Інша Ріка", який було зупинено через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Частина зібраних коштів буде направлена на підтримку ЗСУ.

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Тур "Інша Ріка" є зіркою найулюбленіших та найпопулярніших пісень гурту в акустичному виконанні, серед яких "Три хвилини", "Сьомий день", "Фурія", "Секрет", "Так мало тут тебе" та інші.

Якщо хтось коли-небудь запитає мене, який концерт чи який тур ви переносили найчастіше, я неодмінно скажу, що це тур "Інша ріка", який ми переносили двічі, і зараз ми повертаємося до цих концертів, не дивлячись на воєнний стан в країні. Причини прості: ми маємо певні зобов’язання перед всіма, хто придбав квитки, а також продовжуємо свою благодійну діяльність, бо потреби ЗСУ не зменшуються, – ділиться фронтмен гурту Валерій Харчишин.

"Друга Ріка" відома багатьом шанувальникам українського року вже протягом 26 років. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну музиканти займаються волонтерською діяльністю: виступають для військових, підтримують благодійні ініціативи, зокрема по відновленню зруйнованих міст, та грають благодійні концерти, прибуток з яких йде на закриття потреб ЗСУ.

Нещодавно гурт випустив новий трек "Чи ти почув", який також пролунає на концерті в акустичній версії. Пісня присвячена всім зруйнованим містам та постраждалим жителям України через агресію російських окупантів.

Акустичний концерт в Києві стане першим в рамках туру "Інша Ріка", надалі гурт планує відіграти й інші перенесені концерти. Слідкуйте за новими анонсами на сторінках гурту в соціальних мережах. Придбати квитки на концерт можна на сайті, а також ознайомитись з усіма деталями події у Facebook.

На нижньому поверсі Жовтневого Палацу розташоване укриття. У разі повітряної тривоги усі глядачі та музиканти чекатимуть її закінчення там, після чого концерт буде продовжено.

До збору коштів на підтримку ЗСУ можна долучитися за такими реквізитами:

Установа банку – ПриватБанк

МФО банку – 305299

Отримувач платежу – ЛУЧКІН ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

IBAN — UA213052990000026203893340711

Рахунок отримувача – 26203893340711

Валюта картки – UAH

РНОКПП отримувача – 2596502196

PayPal: lukaua@yahoo.com

Номер картки Монобанк: 5375411413432829

Номер картки Приватбанк: 5363542013946513

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