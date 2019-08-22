Інсайдери розповіли про нові iPhone, iPad і AirPods

Напередодні презентації нових iPhone видання Bloomberg, посилаючись на дані від власних джерел, опублікувало подробиці прийдешніх продуктів Apple. Зокрема, журналісти розповіли про раніше невідомі функції iPhone XI, наступне покоління планшетів iPad Pro, нові навушники AirPods і колонку HomePod.

Журналісти Bloomberg підтвердили чутки, що спадкоємці iPhone XS і XS Max отримають приставку Pro у назві. Головною зміною стане потрійна камера з новим надшироким об'єктивом.

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Повідомляється, що смартфони зможуть одночасно знімати по три кадри на кожну камеру, а потім об'єднувати їх в один знімок з вищою роздільною здатністю. Крім того, заявлено поліпшення якості зйомки при недостатньому освітленні. Користувачі також зможуть кадрувати і обрізати вже готові фотографії без втрати важливих деталей. Ця функція буде називатися Smart Frame.

У звіті також говориться, що в нових iPhone буде значно покращено якість запису відео. За словами журналістів, iPhone XI Pro зможе прямо під час зйомки застосовувати різні налаштування з редагування, додані в iOS 13.

Щодо зовнішнього вигляду гаджетів, то у Bloomberg відзначили, що деякі кольори прийдешніх iPhone отримають матову обробку, як повідомлялося раніше. Наступник iPhone XR отримає новий зелений колір корпусу. Водостійкість також буде покращена.

Система розпізнавання осіб Face ID у нових iPhone буде доопрацьована. Журналісти обіцяють ширший кут огляду, так що користувачі зможуть розблокувати навіть той смартфон, що лежить на столі перед ними. Крім того, Face ID зможе спрацьовувати під різними кутами.

За даними Bloomberg, Apple працює над новими планшетами. Видання повідомляє, що нові iPad Pro отримають ту ж систему потрійних камер, що і iPhone XI Pro. Звичайний 9,7-дюймовий iPad буде замінений на нову 10,2-дюймову модель.

Журналісти також підтвердили розробку нових AirPods із захистом від води та функцією шумозаглушення. Крім того, Apple буцімто випустить в наступному році доступнішу версію смарт-колонки HomePod з двома Twitter замість семи, як у нинішній версії.

Нагадаємо, що презентація нових iPhone очікується 10 вересня.

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