Інсайдери розповіли, коли Apple може показати нові MacBook Pro на процесорі M2

Видання DigiTimes опублікувало інформацію про плани Apple найближчим часом представити флагманський ноутбук MacBook Pro на базі нового Arm-процесора Apple M2. Згідно з наданими постачальниками відомостями, виробник перебуває на стадії старту серійного виробництва нової моделі.

У звіті уточнюється, що дизайн нового MacBook Pro мало відрізняється від дизайну попередника, пише DigiTimes. Передбачається, що Apple виконала апгрейд 13-версії MacBook Pro на чипі M1, залучивши при виробництві нового ноутбука низку його компонентів.

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Попередньо новий MacBook Pro на фірмовому процесорі M2 можуть показати у березні 2022 року.

Про вихід MacBook Pro на новому процесорі Apple M2 раніше повідомляв авторитетний мережевий інформатор Марк Гурман. При цьому аналітик припустив, що Apple випустить новинку пізніше, закінчивши цикл апгрейду лінійки Mac процесорами M1 Pro та M1 Max. Водночас є інформація про оновлення серії MacBook Air, які також можуть отримати чип нового покоління Apple M2, але з обмеженою кількістю активних ядер.

Гурман упевнений, що Apple відмовиться від використання сенсорної панелі в MacBook Pro початкового рівня і не оснащуватиме його ProMotion-дисплеєм. Попередня дата презентації нових ноутбуків, так само як і смартфона iPhone SE й iPad Air на процесорі A15 Bionic, запланована на 8 березня.

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