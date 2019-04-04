Безрамковий OnePlus 7 показали на якісному рендері

До презентації нового топового смартфона OnePlus 7 залишилося не так уже й багато часу. У мережі вже активно починають з'являтися рендерні фото гаджета, а також деталі про його технічні характеристики.

Слідом за зображеннями OnePlus 7 від виробників чохлів у мережі з'явився ще один рендер, який розкриває дизайн неанонсованого смартфона.

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Новенький OnePlus, як очікується, отримає практично безрамковий екран без будь-яких вирізів або отворів під фронтальну камеру. На представленому зображенні OnePlus 7 має екран з мінімальними рамками по всіх сторонах. Фронтальна камера ховається всередині корпусу і буде виїжджати за необхідності. Поки не зрозуміло, чи зможе вона підніматися й опускатися автоматично, як у торішньому OPPO Find X, або ж це буде слайдер, як Xiaomi Mi Mix 3. Крім того, на рендері можна помітити потрійну основну камеру.

Рендер OnePlus 7 від виробників чохлів

Всі останні моделі виробника супроводжуються якимось слоганом. Наприклад, у OnePlus 6 він був такий: "Швидкість, яка вам потрібна", а у 6T – "Розблокуйте швидкість". Судячи з нового витоку, OnePlus 7 вийде під гаслом "Швидкість, яку ви бажаєте".

Відзначимо, що всі представлені зображення не є офіційними, і OnePlus 7 може виглядати інакше. Анонс новинки може відбутися вже у другому кварталі цього року.

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