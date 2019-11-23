Apple пояснила, чому iPhone дорого ремонтувати

Заміна несправних комплектуючих – хороший спосіб заощадити на покупці нового смартфона. Але лише за умови, що ціна такого ремонту буде значно нижчою. З продукцією Apple картина інша – щоб полагодити "яблучний" гаджет, власнику частенько доводиться розлучатися зі значною сумою.

Після скандалу з уповільненням роботи смартфонів Apple підготувала для конгресу США відповідь на претензії в примусі клієнтів звертатися тільки в авторизовані сервісні центри замість того, щоб скористатися послугами незалежних підрядників.

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Віце-президент компанії з корпоративного права Кайл Андер заявив, що з 2009 року Apple постійно втрачає гроші на лагодження своїх гаджетів. За його словами, головна причина дорожнечі авторизованого ремонту полягає в тому, що Apple "піклується про безпеку і надійність відремонтованого пристрою".

Андер стверджує, що непідготовлені майстри можуть завдати шкоди смартфону і його власнику: наприклад, неправильно закрутивши кріпильний гвинт і пошкодивши акумулятор. Сторонні майстерні, за його словами, також можуть встановити підроблену запчастину замість оригінальної.

Ремонт в авторизованих СЦ суттєво дорожчий

З такою позицією не погодилися журналісти, яким вдалося полагодити MacBook Pro за $ 75 у сторонньої майстерні, натомість в авторизованому СЦ та ж процедура коштувала $ 1200. В іншому випадку заміна дисплея iPhone X обійшлася б у $ 279 проти $ 170 у "приватників".

Раніше Apple оголосила про запуск пілотної програми з авторизації приватних майстерень, але зараз така можливість доступна тільки жителям США.

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