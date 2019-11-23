Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Перші ластівки Чорна п'ятниця

Apple пояснила, чому iPhone дорого ремонтувати

  • 33
Чому ремонт техніки Apple такий дорогий? - фото 1
Чому ремонт техніки Apple такий дорогий?

Заміна несправних комплектуючих – хороший спосіб заощадити на покупці нового смартфона. Але лише за умови, що ціна такого ремонту буде значно нижчою. З продукцією Apple картина інша – щоб полагодити "яблучний" гаджет, власнику частенько доводиться розлучатися зі значною сумою.

Після скандалу з уповільненням роботи смартфонів Apple підготувала для конгресу США відповідь на претензії в примусі клієнтів звертатися тільки в авторизовані сервісні центри замість того, щоб скористатися послугами незалежних підрядників.

І ще: Названо найпопулярніші безпровідні навушники на ринку

Віце-президент компанії з корпоративного права Кайл Андер заявив, що з 2009 року Apple постійно втрачає гроші на лагодження своїх гаджетів. За його словами, головна причина дорожнечі авторизованого ремонту полягає в тому, що Apple "піклується про безпеку і надійність відремонтованого пристрою".

Андер стверджує, що непідготовлені майстри можуть завдати шкоди смартфону і його власнику: наприклад, неправильно закрутивши кріпильний гвинт і пошкодивши акумулятор. Сторонні майстерні, за його словами, також можуть встановити підроблену запчастину замість оригінальної.

Ремонт в авторизованих СЦ суттєво дорожчий - фото 369853
Ремонт в авторизованих СЦ суттєво дорожчий

З такою позицією не погодилися журналісти, яким вдалося полагодити MacBook Pro за $ 75 у сторонньої майстерні, натомість в авторизованому СЦ та ж процедура коштувала $ 1200. В іншому випадку заміна дисплея iPhone X обійшлася б у $ 279 проти $ 170 у "приватників".

Раніше Apple оголосила про запуск пілотної програми з авторизації приватних майстерень, але зараз така можливість доступна тільки жителям США.

Читайте також: За ціною Xiaomi: Apple випустила нові чохли для iPhone 11

Джерело: Engadget
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний кулінар
  • 18 листопада, 14:15
  • 1220
Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
  • 22 листопада, 23:38
  • 1282
Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
  • 21 листопада, 14:14
  • 4961
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Apple