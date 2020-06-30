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Інсайдери перевірили продуктивність Mac mini з процесором від iPad Pro

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Новий Mac mini працює на рівні MacBook Air (2020) - фото 1
Новий Mac mini працює на рівні MacBook Air (2020)

Під час конференції WWDC 2020 Apple заявила про старт виробництва власних процесорів на архітектурі ARM і показала спеціальну версію Mac mini на базі фірмового чіпа A12Z. Незабаром, попри заборону розголошення даних про новинку, результати тестування незвичайного комп'ютера засвітилися в мережі.

Розробник і Twitter-інсайдер Стів Троутон-Сміт опублікував скріншот, на якому фігурують результати відразу восьми "пробігів" нового Mac mini в Geekbench. Згідно з витоком, у середньому пристрій набрав близько 830 балів в одноядерній дисципліні і до 2900 балів при навантаженні на всі ядра CPU.

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Інсайдери перевірили продуктивність Mac mini з процесором від iPad Pro - фото 413046

Таким чином, міні-ПК Apple обійшов Microsoft Surface Pro X, побудований на базі ARM-процесора Qualcomm SQ1 – продуктивність новинки приблизно відповідає рівню лептопа MacBook Air (2020). Варто також відзначити, що чіп Apple A12Z був представлений ще два роки тому, а запуск Geekbench здійснювався через програмну "прокладку" у вигляді технології віртуалізації Rosetta 2 – тобто Mac mini фактично працював не на повну потужність.

У подальших планах вендора числиться випуск нових комп'ютерів на базі 5-нм чипів Apple Silicon. Повний перехід на ARM-процесори власного виробництва, за словами представників компанії, займе близько двох років. Перші ж моделі комп'ютерів Apple з фірмовими чипами повинні з'явитися в роздробі вже до кінця 2020 року.

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Джерело: Techspot
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