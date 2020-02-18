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Інсайдери назвали точну дату анонсу та старту продажів iPhone 9

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До анонсу iPhone 9 залишилося не так уже й багато часу - фото 1
До анонсу iPhone 9 залишилося не так уже й багато часу

Задовго до передбачуваного анонсу дизайн і характеристики спадкоємця iPhone SE вже неодноразово "засвітилися" в мережі. Новий витік виявився детальнішим: інсайдери опублікували точну дату майбутньої презентації новинки, а також перерахували інші пристрої компанії, які також покажуть.

За даними німецького ресурсу iPhone-ticker.de з посиланням на власні джерела, близькими до Apple, наступний офіційний захід компанії відбудеться вже 31 березня 2020 року.

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Повідомляється, що саме у цей день корпорація представить iPhone 9 (раніше відомий як iPhone SE 2), який надійде у продаж 3 квітня. Очікується, що одночасно зі смартфоном анонсують новий планшет iPad Pro й оновлений 13-дюймовий лептоп MacBook Pro, а також iOS 13.4 – оновлену ​​версію мобільної операційної системи для "яблучних" пристроїв.

iPhone 9 можуть показати 31 березня - фото 386763
iPhone 9 можуть показати 31 березня

Мережеві джерела стверджують, що iPhone 9 отримає 4,7-дюймовий дисплей, процесор Apple A13, 3 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач об'ємом не менше 64 ГБ. Передбачувана вартість новинки складе від $ 399. Відмінними рисами гаджета, згідно з попередніми витоками, стануть сканер відбитків пальців на фронтальній панелі і спрощений модуль основної камери.

Компанія Apple інформацію про дату презентації новинок не прокоментувала.

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Джерело: iPhone-ticker
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