Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Інсайдери назвали дату презентації Samsung Galaxy S11

  • 12
Новий Galaxy S11 отримає абсолютно іншу камеру - фото 1
Новий Galaxy S11 отримає абсолютно іншу камеру

Перші чутки про Galaxy S11 почали з'являтися через кілька місяців після виходу десятої "галактики", а останнім часом їх число різко зросло. Що не дивно, адже до презентації залишається все менше часу. Інсайдери назвали ймовірну дату анонсу нового флагмана Samsung.

Видання SamMobile, посилаючись на дані власних джерел, повідомило передбачувану дату проведення презентації Galaxy Unpacked 2020.

І ще: Samsung Galaxy Fold довели до "смерті" в прямому ефірі

За їхньою інформацією, захід заплановано на третій тиждень лютого. Найбільш ймовірно, що Samsung покаже лінійку Galaxy S11 у вівторок, 18 лютого 2020 року.

Samsung Galaxy S11 покажуть в лютому 2020 року - фото 359510
Samsung Galaxy S11 покажуть в лютому 2020 року

Згідно з наявними даними, Galaxy S11 отримає оновлений призначений для користувача інтерфейс One UI 2.1 на базі Android 10, вбудований накопичувач об'ємом до 1 ТБ і маленький отвір під фронтальну камеру в дисплеї. Головною ж відмінністю від попередників повинна стати повністю нова камера.

Не виключено, що компанія нарешті відмовиться від 12-мегапіксельного основного сенсора на користь 64- або навіть 108-мегапіксельного. Повідомляється також про змінну діафрагму з трьома значеннями (у Galaxy S10 тільки два значення) і спектрометр, про призначення якого поки мало що відомо.

Читайте також: У мережі показали одну з особливостей камери смартфона Pixel 4

Джерело: sammobile
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 01 жовтня, 18:00
  • 3123
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 145
10 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
  • 02 жовтня, 16:21
  • 614
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони