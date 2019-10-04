Інсайдери назвали дату презентації Samsung Galaxy S11

Перші чутки про Galaxy S11 почали з'являтися через кілька місяців після виходу десятої "галактики", а останнім часом їх число різко зросло. Що не дивно, адже до презентації залишається все менше часу. Інсайдери назвали ймовірну дату анонсу нового флагмана Samsung.

Видання SamMobile, посилаючись на дані власних джерел, повідомило передбачувану дату проведення презентації Galaxy Unpacked 2020.

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За їхньою інформацією, захід заплановано на третій тиждень лютого. Найбільш ймовірно, що Samsung покаже лінійку Galaxy S11 у вівторок, 18 лютого 2020 року.

Samsung Galaxy S11 покажуть в лютому 2020 року

Згідно з наявними даними, Galaxy S11 отримає оновлений призначений для користувача інтерфейс One UI 2.1 на базі Android 10, вбудований накопичувач об'ємом до 1 ТБ і маленький отвір під фронтальну камеру в дисплеї. Головною ж відмінністю від попередників повинна стати повністю нова камера.

Не виключено, що компанія нарешті відмовиться від 12-мегапіксельного основного сенсора на користь 64- або навіть 108-мегапіксельного. Повідомляється також про змінну діафрагму з трьома значеннями (у Galaxy S10 тільки два значення) і спектрометр, про призначення якого поки мало що відомо.

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