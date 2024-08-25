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Інсайдер розкрив дату презентації нових iPhone 16
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Посилаючись на людей, знайомих з ситуацією, Марк Гурман з Bloomberg повідомив, що Apple представить серію iPhone 16 у вівторок, 10 вересня.
Разом з iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max, ми очікуємо, що Apple представить Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3 та Apple Watch SE 3. Гурман настільки близький до інсайдерів Apple, наскільки це можливо для будь-якого журналіста, пише PhoneArena.
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На заході також має бути представлено четверте покоління AirPods, яке буде у двох варіантах. Одна матиме базові характеристики, а інша включатиме функцію активного шумозаглушення (ANC). Вперше обидві моделі будуть оснащені зарядним кейсом з портом USB-C. Очікується, що годинники Apple Watch Series 10 будуть тоншими, хоча їхні екрани будуть більшими.
Були розмови про те, що Apple перенесла захід на тиждень – на 3 вересня – через президентські дебати, які заплановані на 10 вересня. Apple хоче переконатися, що презентація її новітніх телефонів, годинників і навушників не буде витіснена з перших шпальт газет через дебати. Якщо Гурман має рацію, то може здатися, що дебати більше не турбують Apple.
Деякі зміни в серії iPhone 16 включають більші 6,3-дюймові та 6,9-дюймові дисплеї для iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max відповідно. У першому з них буде додано перископний об'єктив Tertraprism з 5-кратним оптичним зумом, а обидві моделі матимуть 48-мегапіксельну матрицю з надширококутним об'єктивом. Вони працюватимуть на більш продуктивному чипсеті A18 Pro, виготовленому TSMC з використанням 3-нм техпроцесу другого покоління (N3E).
Моделі, що не належать до категорії Pro, будуть оснащені процесором додатків A18, також виготовленим компанією TSMC з використанням 3-нм техпроцесу другого покоління. Ці моделі отримають кнопку Action, яка активує завдання, попередньо вибране користувачем зі списку опцій.
Окрім 8 ГБ оперативної пам'яті для підтримки Apple Intelligence, всі чотири телефони матимуть нову кнопку Capture, за допомогою якої можна сфокусувати камеру, зробити знімок або почати запис відео, а також збільшити або зменшити масштаб сцени. Всі чутки про зміни в камерах серії iPhone 16 просочилися в нещодавньому звіті.
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У попередніх чутках, які передбачали презентацію iPhone 16 у вівторок, 10 вересня, також згадувалося, що попередні замовлення розпочнуться у п'ятницю, 13 вересня, а дата випуску – у п'ятницю, 20 вересня. У сьогоднішньому матеріалі Гурмана згадується дата виходу нової серії iPhone 16 – 20 вересня.
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