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6 з 10 користувачів iOS перейдуть на iPhone 16, але не з тієї причини, про яку ви подумали
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Хоча ми не знаємо, чи остаточно Apple визначила 10 вересня датою запуску серії iPhone 16, ми впевнені, що нові телефони матимуть безліч функцій на основі штучного інтелекту. Хоча для більшості покупців це може бути не головною причиною для оновлення.
Напередодні виходу iPhone 16 онлайн-майданчик мобільних телефонів і планшетів SellCell опитав понад 2000 власників iPhone у США, щоб з'ясувати, скільки з них планують придбати модель 2024 року. Результатами опитування поділилось видання PhoneArena.
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Приблизно 62 відсотки опитаних відповіли, що розглядають можливість переходу на iPhone 16. Для майже третини користувачів iOS, які хочуть оновитися, рішення буде залежати від ціни на нові телефони.
Другим за значенням фактором (26,8 відсотка) є чутки про покращену терморегуляцію, що цілком зрозуміло, враховуючи, що останні моделі Pro схильні до перегріву. Штучний інтелект посідає третє місце в списку (21,9 відсотка), за ним слідує новий швидший чип (21,5 відсотка) і більші екрани для Pro-моделей (19,3 відсотка).
Близько 55% користувачів заявили, що віддають перевагу більшим телефонам, тоді як 33% сказали, що більші розміри, ніж ті, що пропонуються зараз, змусять їх відкласти покупку нового iPhone. Майже 12% покладають надії на менший телефон і вважають за краще зачекати на iPhone SE 4, про який ходять чутки.
Схоже, що користувачі-чоловіки (62%) більше підтримують більші моделі Pro, ніж покупці-жінки (48%), можливо, тому, що чоловіки мають більші руки, а збільшення розміру, як правило, призводить до збільшення ваги.
Ходили чутки, що функції штучного інтелекту можуть бути недоступні під час запуску, але 82% респондентів сказали, що не проти почекати на них місяць.
З 38% з 2000 учасників опитування, які не мають наміру купувати iPhone 16, 34% сказали, що не можуть дозволити собі новий пристрій, і стільки ж сказали, що задоволені своїми нинішніми телефонами.
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Хоча розмір вибірки у 2000 респондентів може здатися недостатнім, він є достатньо великим для отримання статистично значущих результатів. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що більшість користувачів iPhone готові до оновлення у вересні.
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