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Інсайдер назвав ключові характеристики Samsung Galaxy Fold 2

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Samsung Galaxy Fold 2 може отримати S Pen - фото 1
Samsung Galaxy Fold 2 може отримати S Pen

Слідом за специфікаціями камери Samsung Galaxy Fold 2 у мережі з'явилися й інші характеристики неанонсованого гнучкого смартфона. Джерелом витоку став Росс Янг, аналітик Display Supply Chain Consultants.

У своєму Twitter-блозі він опублікував докладні дані про основний і зовнішній екрани майбутньої новинки Samsung Galaxy Fold 2.

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Згідно з витоком, допоміжний дисплей пристрою – 6,23-дюймова панель з роздільною здатністю 2267x819 пікселів, частотою оновлення 60 Гц і невеликим вирізом для селфі-модуля. За даними джерела, екран буде виготовлений по низькотемпературній полікремневій технології (LTPS) із застосуванням лазерного відпалу, що забезпечить йому високу енергоефективність. На відміну від попередньої моделі, він займе майже всю лицьову поверхню пристрою в складеному стані.

Інсайдер назвав ключові характеристики Samsung Galaxy Fold 2 - фото 399387

Повідомляється, що отвір для камери з'явиться і в основному дисплеї Galaxy Fold 2 діагоналлю 7,59 дюйма, роздільна здатність якого складе 2213x1689 пікселів, а частота оновлення – 120 Гц. Аналітик стверджує, що компанія планувала оснастити гаджет підекранним модулем, але ця технологія поки не готова для масового застосування.

Інсайдер назвав ключові характеристики Samsung Galaxy Fold 2 - фото 399386

Інсайдер також підтвердив більш ранні витоки про те, що Galaxy Fold 2 отримає підтримку стилуса S Pen. З чуток, анонс апарату має відбутися у серпні 2020 року одночасно з презентацією нового покоління смартфонів Galaxy Note20. Передбачувана вартість та інші специфікації моделі не повідомляються.

Інсайдер назвав ключові характеристики Samsung Galaxy Fold 2 - фото 399385

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Джерело: Android Authority
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