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Блогер показав, що ховається всередині топового OnePlus 8 Pro
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Зак Нільсон, автор каналу JerryRigEverything, нещодавно перевіряв OnePlus 8 Pro на міцність. Крім того, блогер перевірив, що ж ховається всередині смартфона, і чи не збрехав виробник "убивць" флагманських смартфонів.
Розбирання OnePlus 8 Pro, як і більшості сучасних смартфонів, починається з розігріву скляної кришки й її акуратного видалення. Під нею розташована велика індукційна котушка бездротової зарядки. Блогер зазначив, що вона значно більша, ніж у Samsung Galaxy S20 Ultra.
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Видаливши пластикову захисну пластину, Зак Нільсон звернув увагу, що OnePlus подбала не лише про зовнішній вигляд смартфона, але і про його "нутрощі", пофарбувавши всі деталі у чорний колір. Блогер побачив на акумуляторі напис, що він незнімний, однак збоку на АКБ є спеціальний "язичок", що дозволяє легко витягти батарею. Як і зовні, всередині металева рама пофарбована у синій колір.
Лоток для SIM-карт, отвори для мікрофонів, роз'єм USB Type-C і динамік дійсно мають спеціальні заглушки, що запобігають потраплянню води всередину корпусу. Разом з цим в декількох місцях все ж є спеціальні індикатори, які вказують на "затоплення" пристрою.
Однак без недоліків у конструкції OnePlus 8 Pro не обійшлося. Так, підібратися до дисплея зсередини неможливо. Тому для його заміни потрібно знімати фронтальне скло, а оскільки воно зігнуте з боків і приклеєне до корпусу, то зробити це і не зламати його практично неможливо.
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