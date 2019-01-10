Infiniti опублікувала офіційні зображення електричного кросовера QX Inspiration

Ще до нового року японський автовиробник Infiniti показав тизерне зображення електричного кросовера, який планують представити 14 січня на Детройтському автошоу (2019 North American International Auto Show).

Щоб підігріти інтерес до новинки, творці концепту опублікували кілька офіційних фотографій і оголосили її назву – QX Inspiration.

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Виробник обіцяє, що Infiniti QX Inspiration продемонструє публіці новий стиль, в якому будуть розвиватися електромобілі компанії. У дизайні екстер'єру та інтер'єру буде використовуватися "японська ДНК", яка підкреслює преміум-спрямованість автомобілів бренду.

Infiniti QX Inspiration покажуть 14 січня

Відзначимо, що подібна назва відмінно укладається в уже наявну лінійку концептів, представлену седаном Infiniti QX Inspiration, спідстером Infiniti Prototype 10 і ретро-спорткаром Infiniti Prototype 9.

Infiniti QX Inspiration покажуть 14 січня

Зазначимо, що Infiniti збирається поставляти на ринок серійні електромобілі починаючи з 2021 року, при цьому кожна нова модель буде містити електродвигуни в тій чи іншій формі (електромобіль або гібрид), а вже до 2025 року електрифіковані моделі бренду повинні будуть займати понад половину в структурі загальних продажів автомобілів.

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