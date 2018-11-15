Індонезієць перетворює звичайний світ у фантастичний: ефектні фото

Графічний дизайнер створює особливі кадри, на яких реальний світ переходить межу до неймовірного. Зацініть!

Знайомтесь, Аде Маолана (Ade Maolana) – талановитий музикант та дизайнер, який живе і працює у Джакарті. Хлопець захоплюється втіленням своїх фантазій у знімках, тому кожна його робота нагадує кадр з якогось фільму. Тому не дивно, що за профілем Аде в соцмережі Instagram поступово стає стежити все більше людей. Зацініть!

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Аде Маолана створює казкові знімки / instagram.com/nevershineroom

Аде Маолана створює казкові знімки / instagram.com/nevershineroom

Аде Маолана створює казкові знімки / instagram.com/nevershineroom

Аде Маолана створює казкові знімки / instagram.com/nevershineroom

Аде Маолана створює казкові знімки / instagram.com/nevershineroom

Аде Маолана створює казкові знімки / instagram.com/nevershineroom

Аде Маолана створює казкові знімки / instagram.com/nevershineroom

Аде Маолана створює казкові знімки / instagram.com/nevershineroom

Аде Маолана створює казкові знімки / instagram.com/nevershineroom

Аде Маолана створює казкові знімки / instagram.com/nevershineroom

Аде Маолана створює казкові знімки / instagram.com/nevershineroom

Аде Маолана створює казкові знімки / instagram.com/nevershineroom

Аде Маолана створює казкові знімки / instagram.com/nevershineroom

Аде Маолана створює казкові знімки / instagram.com/nevershineroom

Аде Маолана створює казкові знімки / instagram.com/nevershineroom

Аде Маолана створює казкові знімки / instagram.com/nevershineroom

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