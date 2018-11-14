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У Китаї знайшли міні-версію Теракотової армії

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Маленькі фігурки були створені близько 2100 років тому - фото 1
Маленькі фігурки були створені близько 2100 років тому / tonkosti

Предмети з поховання були створені близько 2100 років тому.

У китайській провінції Шаньдун під час будівельних робіт знайшли яму з фігурками воїнів, музикантів і коней, а також мініатюрні модельки колісниць і сторожових веж з глини.

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За словами археологів з Інституту культурних реліквій та археології провінції Шаньдун, знахідка виглядає як зменшена версія Теракотової армії – так називають композицію з 8000 повнорозмірних теракотових статуй китайських воїнів і їх коней, похованих в усипальні першого імператора Китаю Цинь Ши-Хуанді у 210 році до нашої ери. Міні-версія була створена через 100 років після будівництва оригінальної Теракотової армії.

Маленька копія Теракотової армії - фото 288688
Маленька копія Теракотової армії / livescience

Південна частина ями заповнена фігурками солдатів-кавалеристів на колісницях, а також моделями сторожових вишок висотою 140 сантиметрів. У центрі ями збудовані близько 300 піхотинців, а у північній частині розташований макет театрального павільйону з фігурками музикантів.

Маленька копія Теракотової армії - фото 288685
Маленька копія Теракотової армії / livescience

Археологи вважають, що могила повинна бути недалеко від поховання теракотових фігурок, але поки її знайти не вдалося. Йдеться про поховання дуже високопоставленої особи – можливо, принца Лю Хуна, який був сином імператора Сяоу-ді, який правив у 141-87 рр. до нашої ери.

Маленька копія Теракотової армії - фото 288686
Маленька копія Теракотової армії / livescience

Хун жив неподалік місця знахідки та помер у 110 році до нашої ери. Згідно з працями стародавнього історика Бан Гу, незадовго до його смерті Хуна в небі над Китаєм пролетіла комета.

Маленька копія Теракотової армії - фото 288687
Маленька копія Теракотової армії / livescience

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Джерело: livescience
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