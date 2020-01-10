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Індієць винайшов губну помаду, яка захищає від гвалтівників
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Студент індійського університету Банарас в штаті Уттар-Прадеш Шьяма Чаурасії розробив гаджет особистої безпеки для жінок. Пристрій схожий на губну помаду.
Замаскований пристрій під губну помаду видає сигнал, що нагадує звук вибуху, і відправляє прохання про допомогу з координатами на номер екстреної служби. Щоб активувати "губну помаду" досить натиснути на кнопку, яка розміщена на футлярі гаджета.
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Пристрій заряджається через мобільний телефон і підключається через Bluetooth. "Його легко носити з собою, оскільки він виглядає як звичайна помада і не викликає підозр", – зазначив винахідник.
Він додав, що розробляв "помаду" кілька місяців і хоче продавати її за 600 рупій (близько 205 гривень).
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