Індійський підліток закінчив університет у 14 років

Хлопчик-вундеркінд з індійського Хайдарабаду в штаті Андхра-Прадеш здобув вищу освіту в 14 років. Про це повідомила телекомпанія NDTV.

Відзначається, що Агастья Джайсвал закінчив Османській університет в Хайдарабаді і отримав ступінь бакалавра з масових комунікацій і журналістики.

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Юнак показує успіхи і в інших областях: він бере участь в національних змаганнях з настільного тенісу і однаково добре пише обома руками. "Я став першим хлопчиком в Індії, який отримав ступінь бакалавра в віці 14 років", – заявив Агастья.

Він висловив подяку своїм батькам за підтримку і уточнив, що в майбутньому мріє стати лікарем.

Boy genius Agastya Jaiswal finished his undergrad at 14, but he still has a few secrets up his sleeve. Watch to find out! pic.twitter.com/QINMzFaq0U — Brut India (@BrutIndia) November 26, 2020

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