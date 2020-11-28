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Індійський підліток закінчив університет у 14 років

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Агастья Джайсвал з родиною - фото 1
Агастья Джайсвал з родиною / indiatvnews

Хлопчик-вундеркінд з індійського Хайдарабаду в штаті Андхра-Прадеш здобув вищу освіту в 14 років. Про це повідомила телекомпанія NDTV.

Відзначається, що Агастья Джайсвал закінчив Османській університет в Хайдарабаді і отримав ступінь бакалавра з масових комунікацій і журналістики.

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Юнак показує успіхи і в інших областях: він бере участь в національних змаганнях з настільного тенісу і однаково добре пише обома руками. "Я став першим хлопчиком в Індії, який отримав ступінь бакалавра в віці 14 років", – заявив Агастья.

Він висловив подяку своїм батькам за підтримку і уточнив, що в майбутньому мріє стати лікарем.

ТЕСТ: Який ти студент?

Джерело: BrutIndia
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