Індійський фотограф показує незвичайну красу природи за допомогою смартфону

20-річний фотограф Сасі Кумар з Індії робить фотографії природи в макрозйомці на смартфон.

Юний фотограф створює неймовірні кадри: падіння крапельки роси з квітки, як п'є мураха або якого відтінку чорні очі у волохатого павука – і все це тільки за допомогою смартфона. Такі зйомки вимагають великої концентрації і терпіння.

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"Навіть коли ми на природі, легко забути, наскільки сповнений життям і краси навколишній світ, тому що велика його частина занадто мала, щоб бачити", – розповів фотограф.

Кумар вважає комах неймовірними, адже саме вони відображають красу природи. "Фотографії призначені не тільки для лайків, вони можуть зобразити дивовижну історію. Перспектива – наше все", – стверджує хлопець.

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