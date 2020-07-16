Ілон Маск вперше попав у ТОП 10 найбагатших людей світу: у скільки оцінюють його статки

Засновник SpaceX і генеральний директор Tesla Ілон Маск вперше увійшов до першої десятки рейтингу мільярдерів Forbes, який оновлюється в реальному часі. Дізнайтеся, якими статками він володіє!

За даними лічильника Forbes Real-Time, статки Ілона Маска оцінюються в 70,8 млрд доларів. Вони значно зросли (більш ніж на 20 млрд доларів) з 18 березня по 14 липня у зв'язку з подорожчанням вартості акцій компанії Tesla.

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Саме акції Tesla вивели Маска на восьму сходинку рейтингу найбагатших людей світу.

ТОП 10 багатіїв світу за версією Forbes:

Джефф Безос ($178.6 млрд​) Білл Гейтс ($112.4 млрд​) Бернард Арно ($112.3 млрд​) Марк Цукерберг ($88.4 млрд​) Ларрі Еллісон ($72.9 млрд​) Воррен Баффетт ($72.0 млрд​) Стів Баллмер ($71.2 млрд​) Ілон Маск ($70.8 млрд​) Мукеш Амбані ($68.5 млрд​) Ларрі Пейдж ($67.7 млрд​)

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