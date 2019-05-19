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Інавгурація президента Зеленського: офіційна програма урочистостей в Києві
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Уже 20 травня в Києві відбудеться інавгурація нового президента України Володимира Зеленського. Урочистості з нагоди важливої події відбудуться одразу в трьох локаціях. До вашої уваги офіційна програма інавгурації!
Володимир Зеленський у понеділок, 20 травня, складе присягу президента України. Після офіційної інавгурації новообраний глава держави візьме участь ще в низці заходів,
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Так, команда Зеленського повідомила про три локації в Києві, де відбуватимуться урочистості з нагоди інавгурації президента.
Програма інавгурації Зеленського
- 10:00 – урочисте засідання Верховної ради України з нагоди складення присяги президентом України українському народові.
- 11:05 - 11:20 – у Маріїнському палаці відбудеться церемонія представлення командувачів видами Збройних сил України та церемонія підняття Державного прапора України.
- 11:20 - 11:50 – Володимир Зеленський та Олена Зеленська будуть вітати глав іноземних делегацій у Маріїнському палаці.
- До 13.30 Зеленський прийматиме глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду президента України. З 14:30 – заплановані двосторонні зустрічі з главами іноземних делегацій в Адміністрації президента України.
Відзначимо, що процедура інавгурації у Верховній Раді чітко прописана в законі України. Спершу в залі парламенту виконується державний гімн, а тоді спікер Андрій Парубій повідомить про гостей інавгурації та надасть слово голові Центральної виборчої комісії Тетяні Сліпачук. Вона оголосить результати виборів, на яких Зеленський здобув перемогу.
Наступним виступить голова Конституційного суду Наталя Шаптала, який має підтвердити, що новий президент виконав усі вимоги закону. Саме вона має запросити Зеленського до трибуни Верховної Ради і вручити йому текст присяги.
Обіцянку служити українському народу новообраний президент має виголошувати, поклавши руку на Конституцію і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє. Законодавство дослівно визначає, що саме має сказати Зеленський. Цю присягу, підписану новим президентом, потім віддадуть голові Ради.
Текст присяги президента України
Я, Зеленський Володимир Олександрович, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі.
Після складення присяги Зеленський офіційно стане президентом України, а очільниця Конституційного суду вручить йому символи влади: булаву, гербову печатку і знак.
Глава ЦВК передасть переможцю виборів посвідчення президента. Опісля Зеленський виголосить з трибуни парламенту інавгураційну промову та після закриття засідання Ради вступить на посаду.
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