Імунолог розповів, як коронавірус впливає на людей з алергією

З початком цвітіння у багатьох людей проявляється алергія на пилок рослин (поліноз). Про це повідомили в прес-службі Центру громадського здоров'я України. Особливо небезпечна сезонна алергія.

Люди, які страждають від сезонної алергії, більш схильні до зараження коронавірусом.

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Також у них можуть розвиватися серйозні ускладнення хвороби. Про вплив коронавірусу на алергіків розповів лікар-імунолог, алерголог Олег Назар. "В осіб, які мають сезонну алергію, коли уражається слизова оболонка, більше шансів захворіти і більше шансів, що розвинуться важкі ускладнення. Оскільки запальний процес вже є, а додатково вірусна інфекція ускладнює ситуацію", – сказав Олег Назар.

За його словами, ускладнення у людей, які страждають на алергію, може викликати будь-яка супутня вірусна інфекція - і коронавірус, і грип, і герпес, і ГРВІ.

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