Іменний астероїд, власна марка та присвята дизайнерів: цікаві факти про Одрі Хепберн

4 травня народилася американська акторка Одрі Хепберн, яка підкорила чимало глядачів й залишається легендою навіть після того, як пішла у засвіти. Підготували для вас найцікавіші факти, які пов'язані з життям, творчістю та персоною Одрі Хепберн.

Одрі Хепберн була та залишається культовою особистістю, яка має безліч прихильників. Одні поціновувачі захоплюються її талантом та роботою у кінематографі. Є ті, хто у захваті від її стилю, який намагаються відтворити. Деякі милуються красою акторки та моделі. Одрі Хепберн поєднувала у собі багато талантів, вміла подобатися людям, надихала дизайнерів, митців і навіть науковців.

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Поштова марка "Одрі Хепберн"

Це поштово-благодійна марка, яку створили у Німеччині у 2001 році. На марці розміщене зображення актриси Одрі Хепберн. Створила марку мюнхенський графік Антонія Грашбергер. Цю поштову марку так і не випустили в обіг. На сьогодні відомі лише 5 одиничних екземплярів цієї марки та три повних маркових листів (30 примірників). Також поштова марка "Одрі Хепберн" вважається найдорожчою сучасною поштовою маркою світу.

Іменний астероїд Одрі Хепберн

Існує мале космічне тіло, яке має ім'я знаменитої акторки. Назва астероїду – 4238 Одрі. Його відкрили 13 квітня 1980 року. Відкривачем став чеський астроном Антонін Мркос з Обсерваторії Клеть. Це астероїд головного поясу, названий на честь Одрі Хепберн.

Сумка для Одрі Хепберн

Сумка Louis Vuitton Speedy 25 з'явилася завдяки іконі стилю Одрі. У акторки була улюблена сумка Speedy 30, проте вона здавалася Одрі великою для її фігури. Народилася Speedy 25, коли акторка попросила створити меншу версію, яка і стала однією з найулюбленіших сумок Одрі.

Муза Юбера де Живанши

Це було взаємне захоплення – улюбленим модельєром Одрі Хепберн був Юбер де Живанши, а сам знаменитий дизайнер надихався витонченою акторкою. Бренд Givenchy відіграв у житті та творчості Одрі Хепберн важливу ролі. Якось актриса сказала: "Я так само залежна від Живанши, як жителі Америки – від своїх психоаналітиків". А Юбер де Живанши створив для неї ексклюзивні парфуми, одяг та прикраси. У 1957 році він випустив новий аромат L'INTERDIT, що з французького означає "заборонене".

Робот Софія

У 2015 році гонконзька компанія Hanson Robotics створила людиноподібного робота. У цієї роботизованої жінки є набір з 60 емоцій, які вона здатна відтворити при спілкуванні. Творці підтвердили, що зовнішність робота Софії розробили на основі того, як виглядала американська акторка кіно Одрі Хепберн. Подібність полягає у виразних очах, порцеляновій шкірі, високих вилицях і тонкому носу. Також зверніть увагу на загадкову посмішку робота.

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