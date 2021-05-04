На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Іменний астероїд, власна марка та присвята дизайнерів: цікаві факти про Одрі Хепберн
-
- 18
4 травня народилася американська акторка Одрі Хепберн, яка підкорила чимало глядачів й залишається легендою навіть після того, як пішла у засвіти. Підготували для вас найцікавіші факти, які пов'язані з життям, творчістю та персоною Одрі Хепберн.
Одрі Хепберн була та залишається культовою особистістю, яка має безліч прихильників. Одні поціновувачі захоплюються її талантом та роботою у кінематографі. Є ті, хто у захваті від її стилю, який намагаються відтворити. Деякі милуються красою акторки та моделі. Одрі Хепберн поєднувала у собі багато талантів, вміла подобатися людям, надихала дизайнерів, митців і навіть науковців.
І ще: Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли
Поштова марка "Одрі Хепберн"
Це поштово-благодійна марка, яку створили у Німеччині у 2001 році. На марці розміщене зображення актриси Одрі Хепберн. Створила марку мюнхенський графік Антонія Грашбергер. Цю поштову марку так і не випустили в обіг. На сьогодні відомі лише 5 одиничних екземплярів цієї марки та три повних маркових листів (30 примірників). Також поштова марка "Одрі Хепберн" вважається найдорожчою сучасною поштовою маркою світу.
Іменний астероїд Одрі Хепберн
Існує мале космічне тіло, яке має ім'я знаменитої акторки. Назва астероїду – 4238 Одрі. Його відкрили 13 квітня 1980 року. Відкривачем став чеський астроном Антонін Мркос з Обсерваторії Клеть. Це астероїд головного поясу, названий на честь Одрі Хепберн.
Сумка для Одрі Хепберн
Сумка Louis Vuitton Speedy 25 з'явилася завдяки іконі стилю Одрі. У акторки була улюблена сумка Speedy 30, проте вона здавалася Одрі великою для її фігури. Народилася Speedy 25, коли акторка попросила створити меншу версію, яка і стала однією з найулюбленіших сумок Одрі.
Муза Юбера де Живанши
Це було взаємне захоплення – улюбленим модельєром Одрі Хепберн був Юбер де Живанши, а сам знаменитий дизайнер надихався витонченою акторкою. Бренд Givenchy відіграв у житті та творчості Одрі Хепберн важливу ролі. Якось актриса сказала: "Я так само залежна від Живанши, як жителі Америки – від своїх психоаналітиків". А Юбер де Живанши створив для неї ексклюзивні парфуми, одяг та прикраси. У 1957 році він випустив новий аромат L'INTERDIT, що з французького означає "заборонене".
Робот Софія
У 2015 році гонконзька компанія Hanson Robotics створила людиноподібного робота. У цієї роботизованої жінки є набір з 60 емоцій, які вона здатна відтворити при спілкуванні. Творці підтвердили, що зовнішність робота Софії розробили на основі того, як виглядала американська акторка кіно Одрі Хепберн. Подібність полягає у виразних очах, порцеляновій шкірі, високих вилицях і тонкому носу. Також зверніть увагу на загадкову посмішку робота.
До теми: Гра престолів, Шалений Макс, Титанік та інші: як виглядають дублери відомих акторів
-
17:47Названий найпопулярніший напій на планеті
-
17:15Переможниця Холостяка-10 Даша Ульянова спокусливо вигнулася на березі океану
-
16:45Перше авто: яку машину обрати водію-початківцю
-
16:30Іменний астероїд, власна марка та присвята дизайнерів: цікаві факти про Одрі Хепберн
-
16:18Такий, як всі: розповнілий Вілл Сміт підкорив шанувальників своїм виглядом
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:41Чому денна сонливість може бути тривожним симптомом
-
15:15Сексуальна американська серфінгістка позувала топлес на пляжі (18+)
-
14:42Що таке голковколювання і чи є від нього користь
-
14:16У США продають маєток для автоколекціонера: тут є величезний гараж, майстерня і АЗС
-
13:50Як стати щасливим за 30 секунд: дієвий лайфхак від професора психології
-
13:21Цуценя президента Ірландії намагалося привернути увагу господаря, поки той давав інтерв'ю
-
12:48Горе-водій задивився на дівчат і влаштував епічне ДТП: відео аварії
-
12:18Електронні vs паперові: які книги продаються краще – свіже дослідження
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:47Білл і Мелінда Гейтс подали на розлучення: відома причина
-
11:15Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:52Чому не варто пити каву вранці відразу після пробудження.
-
10:20Потап зворушливо привітав Каменських з днем народження, присвятивши коханій вірш
-
09:47Як спалити жир на ногах: поради від Аніти Луценко
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня
-
08:48Американець, який випадково зайшов в одне з казино Лас-Вегаса, став мільйонером
-
08:22Як різка відмова від хліба може вплинути на організм
-
07:49Рідкісний Volkswagen Golf Rallye виставили на продаж: таких всього 5 тисяч у світі
-
07:10ТОП-5 ідеальних прохолодних напоїв для весни
-
16:30Іменний астероїд, власна марка та присвята дизайнерів: цікаві факти про Одрі Хепберн
-
13:50Як стати щасливим за 30 секунд: дієвий лайфхак від професора психології
-
11:15Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня
-
07:10ТОП-5 ідеальних прохолодних напоїв для весни
- 03 травня
-
20:13Що означають кольорові смужки на тюбиках зубної пасти
-
18:33Популярні пісні квітня: плейлист нових треків за місяць
-
15:00День кондитера: найкращі традиційні десерти з різних країн
-
12:21Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 травня
- 02 травня
-
20:50Дівчина тижня: пишногруда Мікайла Демайтер, яку називають найсексуальнішою хокеїсткою
-
18:48Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
-
14:50Як українські зірки відзначають Великдень 2021: святкові фото з паскою
-
11:55МОЗ оновило карантинні зони: хто залишився у "червоних" регіонах
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 травня
-
08:14Привітання з Великоднем у прозі: вітання з Пасхою 2021 своїми словами
- 01 травня
-
20:47Чи допомагає нічний режим краще спати власникам смартфонів: цікаве дослідження
-
18:19Три доступні продукти, які роблять наш сон здоровим і міцним
-
15:17Глазур для паски своїми руками: рецепт приготування в домашніх умовах
-
12:18Про що таємно мріють усі знаки Зодіаку
-
09:54Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 травня
-
08:32Як виглядає дерев'яна копія Land Rover Defender
- 30 квітня
-
20:22Позитивний вплив на сексуальне життя гарантовано: чому каву корисно пити чоловікам
-
17:254 речі, за які ніколи не варто просити вибачення
-
15:00Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли