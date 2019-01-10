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Браузер Chrome блокуватиме рекламу

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Більше ніякої реклами у Chrome - фото 1
Більше ніякої реклами у Chrome / The Independent

Розробники браузера Google Chrome збираються блокувати неякісну рекламу за замовчуванням.

Функцію блокування впровадять у пошуковик Chrome в липні 2019-го.

І ще: Google потішив власників планшетів на Chrome OS

Для більшості інтернет-компаній значну частину доходу приносить продаж банерної реклами на веб-сайтах. Але, іноді, засилля таких повідомлень і спливаючих вікон доходить до такого абсурду, що користуватися деякими сайтами стає практично неможливо.

Для боротьби з цим, у 2016-му кілька популярних інтернет-корпорацій і світових медіа об'єдналися у коаліцію за хорошу рекламу. Один з головних учасників коаліції – Google днями заявив, що функція блокування реклами в браузері Chrome почне працювати вже з 9 липня 2019-го.

Звичайно, блокувати будуть не всю рекламу, а тільки 12 її типів, які коаліція визначила як неякісні. Туди входять 8 типів реклами для мобільного браузера і 4 типи для робочого столу.

Читайте також: Google Chrome отримав функцію, на яку всі довго чекали

Джерело: blog.chromium
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