Імбирне печиво: зимовий рецепт за 15 хвилин

Тільки уявіть, як ви смакуєте пряну імбирну випічку з чаєм або какао під цікавий фільм або книгу. Не позбавляйте себе такої насолоди. Читайте далі та дізнайтеся, як приготувати вдома святкове печиво!

Платформа "Бережи себе" опублікувала актуальний рецепт на зиму, коли хочеться смакувати різдвяним печивом.

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Наближається найчарівніша пора року, коли навіть дорослі дозволяють собі на мить повірити в дива. Не дозволимо нічому й нікому зіпсувати святкові дні. Хоч цього року вони будуть наповнені новими сенсами. Яка зима без імбирних пряників? Ділимось базовим рецептом печива, щоб був завжди під рукою. Та нагадуємо головне правило в приготуванні – не бійся імпровізувати!", – йдеться в описі до рецепта.

Інгредієнти:

400 г борошна

250 г цукру

250 г розтопленого вершкового масла

3 яйця

1,5 ч.л. какао-порошку

0,5 ч.л. розпушувача для тіста

2 ст.л. насіння кунжуту

мелений імбир і кориця до смаку

Рецепт:

Приготуйте тісто: змішайте борошно, масло, цукор та яйця. Додайте какао-порошок, корицю, імбир, кунжут і розпушувач. Ретельно змішайте і замісіть тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та залиште у холодильнику на кілька годин. Після того розкачайте тісто до товщини близько 5 мм. Виріжте фігурки за допомогою форм. Запікайте печиво протягом 10-15 хвилин у духовці при 200 °C.

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