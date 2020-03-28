Чи справді курці захищені від коронавірусу: відповідь МОЗ

Тема коронавірусу є неймовірно важливою для людей, однак в мережі чимало фейків про COVID-19. Тому медики розвінчують неправдиву інформацію. Цього разу у МОЗ розповіли, чи справді курці мають менше шансів захворіти на коронавірус.

На офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я в соцмережі Facebook продовжують ділитись оперативною інформацією щодо коронавірусу в Україні. Також фахівці розповіли, чи реально люди, які курять, мають нижчі ризики занедужати на коронавірус.

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"Інформація про те, що курці нібито більш захищені від COVID-19, є неправдивою. По-перше, під час куріння людина частіше торкається обличчя; по-друге, ця звичка може посилити розвиток хронічних хвороб; по-третє, куріння збільшує ризик захворювання на пневмонію. Будьте здорові, зміцнюйте імунітет та користуйтеся надійними джерелами інформації", – наголошують медики.

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