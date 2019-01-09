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Imagine Dragons випустили нову версію пісні Believer: слухати онлайн
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Відомий гурт Imagine Dragons потішив фанатів новою версією треку Believer спільно з репером Lil Wayne. Слухайте пісню онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Популярний американський інді-рок-гурт Imagine Dragons вирішив обновити свій відомий трек Believer, записавши нову версію разом з хіп-хопером Lil Wayne. Аудіо з'явилось на офіційному Youtube-акаунті музикантів, де вже встигло зібравши понад 600 тисяч переглядів. До слова, думки фанатів розділились: хтось залишився у захваті від новинки, а кому більше припала до душі стара версія. А як вам?
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Imagine Dragons - Believer (Audio) ft. Lil Wayne, слухати онлайн:
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