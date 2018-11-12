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Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії

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Зацініть чудові роботи цього візажиста - фото 1
Зацініть чудові роботи цього візажиста / anglenews

Ще один доказ того, що макіяж здатен творити дива.

А хто з вас любить макіяж настільки сильно, що готовий кинути свою роботу і віддати весь час і сили на створення крутих макіяжів?

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Напевно, мало хто зважиться на цей крок, але ми знаємо чимало прикладів, коли люди були не на своєму місці і займалися не улюбленою справою, а потім кидали все і тікали назустріч мрії. Наприклад, 26-річна Тома Скабеікіте з Литви закінчила навчання на графічного дизайнера і зрозуміла, що головна її пристрасть це макіяж, а саме оптичні ілюзії. Так вона і стала займатися тим, чим займається зараз, і виходить у неї, варто сказати, круто!

Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії - фото 288288
Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії
Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії - фото 288287
Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії
Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії - фото 288286
Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії
Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії - фото 288285
Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії
Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії - фото 288283
Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії
Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії - фото 288282
Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії
Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії - фото 288281
Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії
Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії - фото 288280
Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії
Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії - фото 288279
Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії

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Джерело: anglenews
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