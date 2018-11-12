Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії

Ще один доказ того, що макіяж здатен творити дива.

А хто з вас любить макіяж настільки сильно, що готовий кинути свою роботу і віддати весь час і сили на створення крутих макіяжів?

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Напевно, мало хто зважиться на цей крок, але ми знаємо чимало прикладів, коли люди були не на своєму місці і займалися не улюбленою справою, а потім кидали все і тікали назустріч мрії. Наприклад, 26-річна Тома Скабеікіте з Литви закінчила навчання на графічного дизайнера і зрозуміла, що головна її пристрасть це макіяж, а саме оптичні ілюзії. Так вона і стала займатися тим, чим займається зараз, і виходить у неї, варто сказати, круто!

Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії

Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії

Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії

Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії

Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії

Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії

Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії

Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії

Ця дівчина малює на обличчі неймовірні ілюзії

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