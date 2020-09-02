Ілюзіоніст Девід Блейн піднявся на висоту у понад 5 кілометрів на кулях, наповнених гелієм

Блейна під час польоту підтримувала його донечка

Відомий на увесь світ ілюзіоніст Девід Блейн виконав новий трюк "Вознесіння". Для нього він злетів у повітря за допомогою гелієвих кульок. Трансляція польоту велася на YouTube-каналі фокусника.

Спочатку Блейн збирався пролетіти над річкою Гудзон, що розділяє Нью-Йорк і Нью-Джерсі. Однак через погані погодні умови політ довелося змінити: ілюзіоніст вирішив просто досягти висоти близько 5,5 кілометра в Аризоні.

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Як пише TJournal, трансляція почалася з появи Блейна і його дочки Десси на льотному майданчику. За словами шоумена, він перестав організовувати масштабні та ризиковані трюки після народження доньки, але тепер сподівається, що "Вознесіння" надихне її. Зліт Блейн здійснював без парашута. Його він одягнув на висоті близько трьох тисяч метрів.

Заради виконання трюку фокусник пройшов курси, отримав звання професійного парашутиста (для цього потрібно стрибнути не менше 500 разів) і всі необхідні ліцензії.

P.S. дивитися це відео вдвічі приємніше, адже на ньому видно, як донечка підтримує свого відомого татуся та захоплюється ним. Це безцінно!

Цей проєкт – перша пряма трансляція Блейна з 2012 року, коли він протягом 72 годин простояв на колоні заввишки близько шести метрів, яка перебувала під напругою у мільйон вольтів.

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