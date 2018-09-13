На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ілону Маску запропонували знятися в порно
-
- 42
Генеральний директор з виробництва фільмів для дорослих XBlaze Джефф Діллон запропонував Ілону Маску взяти участь у зйомках порно.
Повідомляється, що за роль йому буцімто готові заплатити 150 тисяч доларів США.
І ще: Скільки знаменитості заробляють за годину: інфографіка
Відповідна інформація з'явилася на сайті видання The Sun, яке посилається на лист від порномагната.
В ньому йдеться про те, що Маску не доведеться займатися сексом на камеру. Натомість йому дадуть марихуану та закуски, що містять наркотик, а також "безцінні спогади".
"Я вірю, що ми зможемо знову зняти вражаючий фільм, у якому відіб'ється ваша безкінечна енергія, любов до досліджень та діяльна натура", – пише Діллон в листі.
Він також повідомив про те, що має бажання зняти порнопародію, що базується на пристрасті Ілона Маска до будування тунелів, натякаючи на проект Hyperloop.
Ілон Маск поки не прокоментував лист. Діллон зробив пропозицію після того, як Маск закурив марихуану під час інтерв'ю.
Читайте також: Tesla запропонує покупцям "термінову доставку" в день покупки
-
22:01Олег Винник і Потап - Найкращий день: слухати саундтрек нової комедії, текст пісні
-
21:54Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 16 серію
-
21:31Фахівці розповіли, кому не варто їсти вівсяну кашу
-
21:13У Південній Африці вперше у світі народилися левенята з пробірки
-
20:54BMW показала безпілотний мотоцикл
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:22Представлено шампанське для нульової гравітації
-
19:49Ілону Маску запропонували знятися в порно
-
19:21Huawei висміяв Apple та назвав дату презентації Mate 20
-
18:51Facebook буде боротися з образливими мемами
-
18:22Науковці назвали ще один фактор глобального потепління
-
17:49Формула-1 показала концепт машини майбутнього
-
17:21У Грузії заборонили одноразові поліетиленові пакети
-
16:51Чому соєвими продуктами не варто зловживати
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
16:23OnePlus 6T з ціною й описом з'явився на сайті онлайн-магазину
-
15:43Рівень щастя у світі різко впав
-
15:15Forbes назвав найбільш високооплачуваного репера
-
14:42Citroen підготував гібридний кросовер C5 Aircross
-
14:15Тест: наскільки ти програміст у душі?
-
13:50У лісі звели унікальний двоповерховий будинок
-
13:23Погода в Україні: синоптики пообіцяли потепління
-
12:44Коноплянка дав прогноз на результат Ліги Чемпіонів
-
12:35П'ять причин, чому не можна пропустити Comic Con Ukraine
-
12:18Xiaomi Mi 8 Youth в незвичайному кольорі показали на фото
-
21:54Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 16 серію
-
18:22Науковці назвали ще один фактор глобального потепління
-
15:15Forbes назвав найбільш високооплачуваного репера
-
12:35П'ять причин, чому не можна пропустити Comic Con Ukraine
-
10:35Катери Island: які судна Штати передадуть Україні
-
07:00Привітання з Днем програміста в Україні – прикольні побажання зі святом
- 12 вересня
-
20:43Нові iPhone XS, iPhone XR і iPhone XS Max від Apple: характеристики
-
17:00Дівчина тижня. Еліна Світоліна – нова суперзірка в українському спорті
-
15:16Баффі – переможниця вампірів: як змінилися актори серіалу
-
12:52Джамала – Крила: потужний кліп і текст пісні
-
10:22Модель XL 2 сезон 2 випуск: хто пройшов у шоу
-
07:14Від чого краще відмовитись на сніданок
- 11 вересня
-
21:50Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 14 серію
-
20:00Приємна музика на будильник, яка збадьорить
-
15:24До України приїде робот Софія
-
12:00Як вибрати праску: потужність, паровий удар і покриття підошви
-
09:53У NASA показали шторм біля США: відео з космосу
-
07:55Ці ранкові звички заважають схуднути
- 10 вересня
-
22:00Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 13 серію
-
20:50Сила паспорта: Україна посіла 24 місце у світовому рейтингу
-
18:00Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
-
14:22Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Несебр
-
11:40Коли в Україну повернеться тепло
-
09:57Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня для всіх знаків Зодіаку
-
08:29Рятувальники оголосили важливе попередження