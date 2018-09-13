Ілону Маску запропонували знятися в порно

Генеральний директор з виробництва фільмів для дорослих XBlaze Джефф Діллон запропонував Ілону Маску взяти участь у зйомках порно.

Повідомляється, що за роль йому буцімто готові заплатити 150 тисяч доларів США.

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Відповідна інформація з'явилася на сайті видання The Sun, яке посилається на лист від порномагната.

В ньому йдеться про те, що Маску не доведеться займатися сексом на камеру. Натомість йому дадуть марихуану та закуски, що містять наркотик, а також "безцінні спогади".

"Я вірю, що ми зможемо знову зняти вражаючий фільм, у якому відіб'ється ваша безкінечна енергія, любов до досліджень та діяльна натура", – пише Діллон в листі.

Він також повідомив про те, що має бажання зняти порнопародію, що базується на пристрасті Ілона Маска до будування тунелів, натякаючи на проект Hyperloop.

Ілон Маск поки не прокоментував лист. Діллон зробив пропозицію після того, як Маск закурив марихуану під час інтерв'ю.

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