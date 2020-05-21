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Ілоне, побач нас: гігантська статуя у США отримала лице Маска і логотип Tesla на грудях
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Мешканці Талси, штат Оклахома, так сильно хотіли, щоб Ілон Маск побудував новий завод Tesla у їхньому місті, що пішли на відчайдушні заходи: вони зобразили обличчя мільярдера на знаменитій статуї "Золотого бурильника", а на його грудях намалювали логотип Tesla.
Користувачі соцмереж відзначили, що гігантська статуя заввишки з дев'ятиповерховий будинок вийшла одночасно безглуздою і моторошною.
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"Золотого бурильника" звели на території Міжнародного нафтового виставкового центру в середині минулого століття і присвятили "нафтовикам, які створили краще життя для людства", про що свідчить меморіальна табличка. Фігуру вагою близько 22 тонни відлили із залізобетону, пофарбували у золотистий колір, а з 1979 року вона стала офіційним символом штату Оклахома.
У різні роки американські компанії використовували "Золотого бурильника" в маркетингових цілях. Наприклад, для реклами Coca-Cola його одягнули в величезну футболку з логотипом бренду. Тепер же "Золотий бурильник" "приміряв" обличчя глави Tesla Ілона Маска. За словами авторів ідеї, розрахунок був на те, що мільярдер зверне увагу на Оклахому і побудує в Талсі завод з виробництва електричного пікапа Cybertruck і Model Y.
Однак виконання могло б бути кращим. Як повідомляє видання Jalopnik з посиланням на соцмережі, Маска-гіганта назвали потворним, безглуздим і навіть лякаючим, а водночас згадали про інші перевтілення "Золотого бурильника".
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