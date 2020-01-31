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Ілон Маск змінив нік у Twitter і випустив електронний трек зі своїм вокалом
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Глава компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск здивував шанувальників, випустивши незвичайний трек. Це вже другий сингл підприємця. Слухайте, що з цього вийшло.
Американський підприємець та винахідник Ілон Маск перейменував свій профіль у Twitter на E"D"M, а також випустив електронний трек під назвою "Do not Doubt Ur Vibe" на SoundCloud.
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За словами глави SpaceX, він сам написав до пісні текст і виконав вокальну партію. Трек вийшов на лейблі "Emo G" Records, в тегах Маск вказав "аніме", а на обкладинку помістив футуристичний електричний пікап Cybertruck, який летить на тлі Марса.
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