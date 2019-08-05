Ілон Маск жорстко потролив королеву Єлизавету II: фотофакт

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск опублікував у своєму акаунті в Twitter кумедний пост, який ввів його підписників в глухий кут. Річ у тому, що Маск порівняв королеву Великобританії Єлизавету II з героями колись популярної дитячої телепередачі телепузиками.

Як ми пам'ятаємо з дитинства, всі телепузики різного кольору і Маск розмістив колаж з королевою, яка одягнена в різні пальто, кольори яких дуже нагадують героїв дитячої передачі.

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Фотографію з телепузиками він підписав, як "Teletub" і додав емодзі у вигляді бджоли. Колаж з королевою Маск назвав "Queen" і також додав емодзі бджоли. Потрібно відзначити, що разом виходить словосполучення queen bee, що перекладається, як "бджоломатка".

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