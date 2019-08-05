Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Музика Тести Рецепти

Ілон Маск жорстко потролив королеву Єлизавету II: фотофакт

  • 18
Ілон Маск пожартував над Єлизаветою ІІ - фото 1
Ілон Маск пожартував над Єлизаветою ІІ / unian

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск опублікував у своєму акаунті в Twitter кумедний пост, який ввів його підписників в глухий кут. Річ у тому, що Маск порівняв королеву Великобританії Єлизавету II з героями колись популярної дитячої телепередачі телепузиками.

Як ми пам'ятаємо з дитинства, всі телепузики різного кольору і Маск розмістив колаж з королевою, яка одягнена в різні пальто, кольори яких дуже нагадують героїв дитячої передачі.

Це цікаво: Дівчина попросила сусідів займатися сексом тихіше і отримала кумедну записку у відповідь

Фотографію з телепузиками він підписав, як "Teletub" і додав емодзі у вигляді бджоли. Колаж з королевою Маск назвав "Queen" і також додав емодзі бджоли. Потрібно відзначити, що разом виходить словосполучення queen bee, що перекладається, як "бджоломатка".

Ілон Маск жорстко потролив королеву Єлизавету II: фотофакт - фото 345629

Дивіться також: Усик і Ломаченко пожартували над оператором: кумедне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 2462
Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+)
  • Вчора, 17:50
  • 570
ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
  • 29 липня, 15:00
  • 1473
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл