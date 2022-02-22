Ілон Маск завів новий роман: хто став обраницею мільярдера

Глава Tesla та SpaceX Ілон Маск перебуває у нових стосунках. Обраницею американського мільярдера стала австралійська актриса Наташа Бассетт. Пару нещодавно зняли разом у Лос-Анджелесі.

Торік у вересні стало відомо про розлучення співачки Граймс та Ілона Маска. Але, як пише Hollywood Life, днями з'ясувалося, що мільярдер більше не самотній. Його нова кохана – 27-річна австралійська актриса Наташа Бассетт, яка зіграла головну роль у документальному фільмі про Брітні Спірс "Брітні назавжди".

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Кілька днів тому пару сфотографували папараці на виході із приватного літака засновника SpaceX у Лос-Анджелесі. Закохані намагалися втекти від фотографів, однак їм це не вдалося. Поки незрозуміло, як довго Ілон Маск та Наташа Бассетт перебувають у стосунках, але ЗМІ пишуть, що пара зустрічається "лише пару місяців", проте Наташа та Ілон дуже захоплені один одним і багато часу проводять разом.

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