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Ілон Маск завів новий роман: хто став обраницею мільярдера

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Ілон Маск завів новий роман: хто став обраницею мільярдера - фото 1

Глава Tesla та SpaceX Ілон Маск перебуває у нових стосунках. Обраницею американського мільярдера стала австралійська актриса Наташа Бассетт. Пару нещодавно зняли разом у Лос-Анджелесі.

Торік у вересні стало відомо про розлучення співачки Граймс та Ілона Маска. Але, як пише Hollywood Life, днями з'ясувалося, що мільярдер більше не самотній. Його нова кохана – 27-річна австралійська актриса Наташа Бассетт, яка зіграла головну роль у документальному фільмі про Брітні Спірс "Брітні назавжди".

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Кілька днів тому пару сфотографували папараці на виході із приватного літака засновника SpaceX у Лос-Анджелесі. Закохані намагалися втекти від фотографів, однак їм це не вдалося. Поки незрозуміло, як довго Ілон Маск та Наташа Бассетт перебувають у стосунках, але ЗМІ пишуть, що пара зустрічається "лише пару місяців", проте Наташа та Ілон дуже захоплені один одним і багато часу проводять разом.

Ілон Маск завів новий роман: хто став обраницею мільярдера - фото 498153
Ілон Маск завів новий роман: хто став обраницею мільярдера - фото 498152
Ілон Маск завів новий роман: хто став обраницею мільярдера - фото 498154

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