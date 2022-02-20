Дівчина тижня: фіналістка "Міс Англія" Міллі Евератт, яка стала далекобійницею

Ми знаємо ще одну вагому причину, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо MAXIMUM про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Міллі Евератт — ефектна зірка фільмів для дорослих.

Продовжуємо традиційну найспокусливішу рубрику на Радіо MAXIMUM. Сьогодні нашою героїнею стала Міллі Евератт – 22-річна фіналістка конкурсу краси "Міс Англія", яка відмовилася від кар'єри моделі, аби сісти за кермо величезної вантажівки. Дівчина мріє стати далекобійницею, щоб зламати стереотипи у професії, яку заведено вважати чоловічою.

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Евератт живе в Лінкольнширі та є донькою фермера. Раніше вона пробувала себе в ролі моделі, наслідуючи приклад своєї сестри. Красуня не лише дійшла до фіналу "Міс Англія", а й отримала корону "Міс благодійність" у 2018 році, оскільки зібрала найбільше грошей на добрі справи. Зараз вона на шляху до отримання ліцензії водія вантажного автомобіля класу 1 та класу 2, що дозволить дівчині керувати 44-тонними фурами.

Міллі вже звикла їздити на тракторах на фермі свого батька та вважає, що перехід до величезних вантажівок – це логічний крок уперед. Вона сказала, що зважилася на нову роботу на тлі того, що у Великій Британії спостерігається нестача далекобійників.

Я думаю, що в наш час немає нічого, що могло б завадити дівчатам брати участь у подібному. Я знаю деяких дочок фермерів, які нічого не роблять, щоб допомогти своїм батькам займатися сільським господарством. Фемінізм забув про сільське господарство, – сказала колишня модель.

Мешканка Великобританії додала, що сподівається надихнути інших жінок займатися тим, що їм до вподоби. "Я не боюся забруднити руки", – заявила вона. А ще Міллі пояснила, що у 18-річному віці намагалася отримати посвідчення водія для поїздок на вантажівках, але планам завадила пандемія.

Разом з тим, у Евератт в Instagram чимало гарячих фото. Дослідивши сторінку спокусливої далекобійниці, ми обрали найсексуальніші з них. Насолоджуйся:

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