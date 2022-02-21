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Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
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Цьогоріч 21 лютого акторці Софі Тернер виповнюється 26 років! Кар'єру артистка розпочала понад 10 років тому. За цей час Софі Тернер неодноразово захоплювала фанатів своїм виглядом та талантом. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!
Софі Тернер – британська акторка. Вона народилася у звичайній сім'ї бізнесмена та виховательки дитячого садка. Вже з трьох років дівчинка почала брати участь у театральних постановках – виступала у складі Playbox Theatre Company. Так розпочався шлях до зіркової кар'єри маленької Софі Тернер. Її перша роль у серіалі "Гра престолів" у 2011 році, роль Санси Старк.
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Її головні ролі – Джин Ґрей у серії фільмів "Люди ІКС" та Санса Старк у серіалі "Гра престолів". Софі Тернер далі активно знімається у кіно та серіалах, а найпопулярніша з останніх картин з нею – "Люди Ікс: Темний Фенікс", де зіграла Фенікса. Останній фільм з акторкою вже запланований на 2022 рік – "Сходи", роль Маргарет.
Іменинниця не просто акторка, а й одна з найгарніших жінок свого покоління. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найчуттєвіші та най-най-най образи Софі Тернер! Зацініть!
За свою кар'єру Софі Тернер знялася у понад 15 фільмах, серіалах та кліпах. Вона й далі продовжує з'являтися на великому екрані. А ось кілька кадрів з кіно, у яких з'являлася Софі Тернер.
У зірковому статусі Софі Тернер знімається й у рекламі, а також її запрошують знятися для обкладинок глянцевих журналів.
Софі Тернер може похизуватися своєю фігурою та не боятися пікантних зйомок, адже результати завжди тішать її фанати. Акторка має чудовий вигляд!
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