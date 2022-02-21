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Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)

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Софі Тернер - фото 1
Софі Тернер

Цьогоріч 21 лютого акторці Софі Тернер виповнюється 26 років! Кар'єру артистка розпочала понад 10 років тому. За цей час Софі Тернер неодноразово захоплювала фанатів своїм виглядом та талантом. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!

Софі Тернер – британська акторка. Вона народилася у звичайній сім'ї бізнесмена та виховательки дитячого садка. Вже з трьох років дівчинка почала брати участь у театральних постановках – виступала у складі Playbox Theatre Company. Так розпочався шлях до зіркової кар'єри маленької Софі Тернер. Її перша роль у серіалі "Гра престолів" у 2011 році, роль Санси Старк.

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Її головні ролі – Джин Ґрей у серії фільмів "Люди ІКС" та Санса Старк у серіалі "Гра престолів". Софі Тернер далі активно знімається у кіно та серіалах, а найпопулярніша з останніх картин з нею – "Люди Ікс: Темний Фенікс", де зіграла Фенікса. Останній фільм з акторкою вже запланований на 2022 рік – "Сходи", роль Маргарет.

Іменинниця не просто акторка, а й одна з найгарніших жінок свого покоління. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найчуттєвіші та най-най-най образи Софі Тернер! Зацініть!

За свою кар'єру Софі Тернер знялася у понад 15 фільмах, серіалах та кліпах. Вона й далі продовжує з'являтися на великому екрані. А ось кілька кадрів з кіно, у яких з'являлася Софі Тернер.

Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497905

Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497906

Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497907

Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497908

Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497909

Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497910

Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497911

Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497912

Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497913

Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497914

Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497915

Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497916

Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497917

Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497918

У зірковому статусі Софі Тернер знімається й у рекламі, а також її запрошують знятися для обкладинок глянцевих журналів.

Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497925
Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497926
Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497920
Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497921
Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497922
Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497923
Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497924

Софі Тернер може похизуватися своєю фігурою та не боятися пікантних зйомок, адже результати завжди тішать її фанати. Акторка має чудовий вигляд!

Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497929
Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497933
Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497930
Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497932
Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497935
Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497934
Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497936
Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497937
Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497938
Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 497939

До теми: У мережі показали тизер біографічного фільму про Елвіса Преслі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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