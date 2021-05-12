Дивіться, як Ілон Маск роз'їжджає Нью-Йорком на пікапі Tesla Cybertruck: відео

Днями глава компанії Tesla Ілон Маск відвідав Нью-Йорк для участі в зйомках популярного телешоу Saturday Night Live. У місто він приїхав на прототипі пікапа Cybertruck. Ви тільки подивіться, як космічно він виглядає на тлі інших машин!

Помилуватися Cybertruck вживу зібралися десятки прихильників бренду. Ілон Маск заздалегідь анонсував прибуття пікапа в Нью-Йорк в своєму Twitter. На кадрах з шоу-руму видно, наскільки незвично великим є автомобіль на тлі людей. Але ще більше габарити вражають на відео, де він їде по дорогах серед звичайних легковиків. До речі, за кермом в той момент був особисто Ілон Маск.

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У ширину пікап перевищує два метри. Приблизно такого ж розміру довжина вантажної платформи. Приводити в рух такого гіганта буде одна з декількох електричних силових установок на вибір. Варіанти будуть представлені з одним, двома або трьома моторами в парі з різними видами батарей. Так, в залежності від обраних агрегатів пікап зможе проїхати від 402 до 805 кілометрів.

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