На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ілон Маск заблокував користувача у мережі: що йому написали
-
- 17
Подейкують, що потрапити до чорного списку Ілона Маска вкрай складно. Втім, користувач з ніком TheSocietyDude зумів це зробити. Хлопцеві достатньо було написати один коментар, щоби відомий бізнесмен відправив його у бан. Що ж таке написав користувач?
Річ у тім, що глава Tesla не приховує свого роздратування з приводу реакції людей на Covid-19. Кілька тижнів тому він спровокував велику дискусію в мережі, заявивши у своєму твіттері, що "нерозумно розводити паніку навколо коронавірусу". Багато користувачів розкритикували його, але знайшлися і ті, хто його підтримав.
До теми: Позитивні новини про коронавірус у світі: що з цього правда, а що – ні
У новому твіті бізнесмен продовжив розвивати злободенну тему: "Небезпека паніки значно перевищує небезпеку коронавірусу", – зазначив він і додав до посту посилання за страховими випадками зараження новим вірусом у США.
У коментарях до посту один з користувачів твіттера попросив Маска "перестати бути ідіотом" і перепрофілювати заводи, щоб вони почали виробляти "апарати для штучної вентиляції легенів, які необхідні якомога швидше", тому що відбувається "масштабна катастрофа".
Ілон Маск відреагував на цей твіт, написавши: "Ми будемо робити вентилятори, якщо виникне їх нестача".
Після цього @TheSocietyDude втрутився в діалог і в ультимативному тоні зажадав від бізнесмена почати виробництво вентиляторів.
"Слухай сюди, а що якщо ти почнеш робити вентилятори ДО того, як виникне їх нестача, і люди не почнуть вмирати від цього", – звернувся підписник до Маска.
Після такого вимогливого твіту бізнесмен вирішив забанити свого фоловера.
Як пише CNN, недавно Маск став одним з тих, хто опублікував дезінформацію про Covid-19. У четвер бізнесмен заявив, що діти "по суті несприйнятливі" до вірусу, однак це твердження не відповідає дійсності. Попри те, що соцмережа бореться з твітами, що поширюють дезінформацію про коронавірус, в компанії вважають, що пост Маска чи не порушує правила.
Главу SpaceX і Tesla також часто критикують через те, що співробітники його компаній продовжували працювати аж до 20 березня, однак під тиском влади Маску також довелося закрити деякі заводи на карантин.
"Ми впроваджуємо "безконтактну доставку", щоб клієнти могли отримати свій транспорт. Новий автомобіль можна розблокувати через додаток Tesla на парковці, а всі документи підписати і залишити в спеціальному пункті", – йдеться в повідомленні Tesla.
Читайте також: 10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
-
21:21Не краща за інших: Надю Дорофєєву розкритикували за порушення карантину
-
21:0523 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Ангела Меркель відправилася на самоізоляцію: причина вас вразить
-
20:46Американка показала, як у США здають аналіз на коронавірус: відеофакт
-
20:16Як правильно сидіти за кермом: відеоінструкція, яка збереже ваше життя
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:43Журнал Fortune назвав 100 найвеличніших продуктів сучасності: перший – iPhone
-
19:16Ілон Маск заблокував користувача у мережі: що йому написали
-
18:54Білл Гейтс передбачив епідемію коронавірусу п'ять років тому
-
18:30Дівчина тижня: екзотична модель без комплексів Ерзабель, яка спокушає голими фото (18+)
-
18:05Гороскоп на 23 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ
-
17:14Велич, яку місцеві не помічали: режисер показав зворушливе відео про Італію
-
16:50ТОП-5 ідей домашніх образів: що одягати під час карантину чоловікам
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:17Туалетний папір до кожного замовлення: у ресторані США ввели актуальну акцію
-
15:43Ще одна українська акторка розповіла, що у неї коронавірус
-
15:18Ці знаки Зодіаку створені один для одного
-
14:41Наслідки землетрусу у столиці Хорватії: моторошні фото
-
14:14Україну засипало снігом: фото і відео аномалії
-
13:46Настя Каменських приголомшила мережу селфі без макіяжу
-
13:17Меркель накупила вина та туалетного паперу: фотофакт
-
13:00Скільки хворих на коронавірус в Україні: останні новини на онлайн карті
-
12:42Не кава: простий рецепт бадьорості на цілий день
-
12:13Новий iPad Pro пройшов тест на продуктивність
-
21:21Не краща за інших: Надю Дорофєєву розкритикували за порушення карантину
-
18:30Дівчина тижня: екзотична модель без комплексів Ерзабель, яка спокушає голими фото (18+)
-
16:50ТОП-5 ідей домашніх образів: що одягати під час карантину чоловікам
-
14:14Україну засипало снігом: фото і відео аномалії
-
11:44Експерти дали прогноз щодо курсу долара в Україні
-
09:58Київ вводить обмеження щодо відвідування магазинів
- 21 березня
-
18:50Як користуватися автомобілем під час пандемії коронавірусу: корисні поради
-
17:30Експерти МОЗ пояснили, чи можна заразитися коронавірусом через тварин
-
15:5110 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
-
13:00Бетмен і кролик – 5 книг для дітей, які варто прочитати під час карантину
-
11:00Пісні українських зірок на вірші відомих письменників: добірка крутої музики і поезії
-
09:00Романтик чи постмодерніст? Дізнайся, який ти поет
-
08:27Погода в Україні 21 березня: похолодання з мокрим снігом
- 20 березня
-
21:00Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото
-
19:00Найкращі комедійні серіали, які змусять сміятись до сліз
-
16:00СВ-шоу з Вєркою Сердючкою: за що ми полюбили телепередачу 2000-х
-
13:00День щастя: мотивуючі цитати та повчальні притчі, які допоможуть зберігати позитив
-
12:16Як користуватися смартфоном під час карантину: 5 простих правил
-
10:22Баба Доцька – Біда: кумедна пародія про карантин на пісню GO-A
-
07:15Погода в Україні 20 березня: прогноз на День весняного рівнодення
- 19 березня
-
20:19Оприлюднено карту країн, закритих через коронавірус
-
18:15Воротар збірної України підтримав флешмоб із туалетним папером: відео
-
16:00Залишається лише чекати: історії українців, які застрягли в Європі через закриття кордонів
-
14:00Подорож під час пандемії коронавірусу: історія з власного досвіду
-
12:0010 українських слів, які замінять поширені кальки з російської