Ілон Маск заблокував користувача у мережі: що йому написали

Подейкують, що потрапити до чорного списку Ілона Маска вкрай складно. Втім, користувач з ніком TheSocietyDude зумів це зробити. Хлопцеві достатньо було написати один коментар, щоби відомий бізнесмен відправив його у бан. Що ж таке написав користувач?

Річ у тім, що глава Tesla не приховує свого роздратування з приводу реакції людей на Covid-19. Кілька тижнів тому він спровокував велику дискусію в мережі, заявивши у своєму твіттері, що "нерозумно розводити паніку навколо коронавірусу". Багато користувачів розкритикували його, але знайшлися і ті, хто його підтримав.

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У новому твіті бізнесмен продовжив розвивати злободенну тему: "Небезпека паніки значно перевищує небезпеку коронавірусу", – зазначив він і додав до посту посилання за страховими випадками зараження новим вірусом у США.

У коментарях до посту один з користувачів твіттера попросив Маска "перестати бути ідіотом" і перепрофілювати заводи, щоб вони почали виробляти "апарати для штучної вентиляції легенів, які необхідні якомога швидше", тому що відбувається "масштабна катастрофа".

Ілон Маск відреагував на цей твіт, написавши: "Ми будемо робити вентилятори, якщо виникне їх нестача".

Після цього @TheSocietyDude втрутився в діалог і в ультимативному тоні зажадав від бізнесмена почати виробництво вентиляторів.

"Слухай сюди, а що якщо ти почнеш робити вентилятори ДО того, як виникне їх нестача, і люди не почнуть вмирати від цього", – звернувся підписник до Маска.

Після такого вимогливого твіту бізнесмен вирішив забанити свого фоловера.

Як пише CNN, недавно Маск став одним з тих, хто опублікував дезінформацію про Covid-19. У четвер бізнесмен заявив, що діти "по суті несприйнятливі" до вірусу, однак це твердження не відповідає дійсності. Попри те, що соцмережа бореться з твітами, що поширюють дезінформацію про коронавірус, в компанії вважають, що пост Маска чи не порушує правила.

Главу SpaceX і Tesla також часто критикують через те, що співробітники його компаній продовжували працювати аж до 20 березня, однак під тиском влади Маску також довелося закрити деякі заводи на карантин.

"Ми впроваджуємо "безконтактну доставку", щоб клієнти могли отримати свій транспорт. Новий автомобіль можна розблокувати через додаток Tesla на парковці, а всі документи підписати і залишити в спеціальному пункті", – йдеться в повідомленні Tesla.

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