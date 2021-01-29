Ілон Маск за допомогою одного твіту підняв вартість біткойна на 5000 доларів

На початку місяця Ілон Маск написав у твіттері "Використовуйте Signal", що призвело до зростання вартості акцій однойменної, але ніяк не пов'язаної з месенджером компанії, у цілих 12 разів. Сьогодні, 29 січня, історія повторилася.

Тільки цього разу мільярдер одним своїм повідомленням викликав стрибок ціни біткойнів.

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Сьогодні Ілон Маск додав у профіль свого твіттер-аккаунта хештег біткойн і опублікував одне коротке повідомлення, присвячене цій криптовалюті:

"З поглядом у минуле, це було неминуче", – написав глава SpaceX і Tesla.

Можливо, якби написав таку фразу хтось інший, то цього ніхто б і не помітив, але у випадку з Ілоною Маском все не так просто. Одного хештегу і короткого повідомлення вистачило, щоб протягом буквально пів години ціна біткойна зросла з майже $ 32 000 до майже $ 37 000. Пізніше вона дещо опустилася, але не критично.

Найцікавіше, що буквально у кінці минулого місяця Ілон Маск розкритикував біткойн все в тому ж твіттері, порівнявши популярну криптовалюту з фіатними нічим не підкріпленими грошима.

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