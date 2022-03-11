Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Ілон Маск та Граймс таємно стали батьками вдруге

  • 8382
Ілон Маск та Граймс таємно стали батьками вдруге - фото 1

Американський мільярдер Ілон Маск та співачка Граймс знову стали батьками. У них ще в грудні народилася донька.

Як пише Vanity Fair, дівчинка народилася від сурогатної матері у грудні 2021 року – через кілька місяців після того, як Граймс та Маск повідомили про розлучення. Малечу назвали Екса Дарк Сідерель (Exa Dark Sideræl), але батьки звуть її просто Y.

І ще: Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали 20 мільйонів доларів для України менш як за тиждень

Новину про поповнення у їхній сім'ї журналісти дізналися випадково. Під час інтерв'ю нагорі в будинку співачки почала плакати дитина, вона пояснила, що у немовляти коліки, а журналіст згадав, що її первісток X Æ A-XII був із його батьком. "Я не знаю. Я не знаю, про що я думала", – розповіла Граймс про спроби приховати дитину.

Англійською ім'я дівчинки звучить як Exa Dark Sideræl. І Граймс пояснила, що воно означає: Exa – це відсилка до суперкомп'ютерного терміну exaFLOPS (здатність виконувати 1 квінтильйон операцій з плаваючою комою в секунду). Dark (темрява) – це "невідоме". Люди бояться темряви, але насправді це відсутність фотонів. Темний всесвіт – це прекрасна загадка нашого всесвіту. А Sideræl (sigh-deer-ee-el) – це ельфійське написання зоряного, "справжнього часу всесвіту, зоряного часу, часу глибокого космосу, а не нашого відносного земного часу. А ще це натяк на улюбленого персонажа Грайм з "Володаря кілець" – ельфійську королеву Галадріель, яка "вирішила зректися кільця".

Ілон Маск та Граймс таємно стали батьками вдруге - фото 500549

Читайте також: Еністон висловила захоплення українкам, які так героїчно стоять на захисті України

пропозиції партнерів
Новини