Ілон Маск та Граймс таємно стали батьками вдруге

Американський мільярдер Ілон Маск та співачка Граймс знову стали батьками. У них ще в грудні народилася донька.

Як пише Vanity Fair, дівчинка народилася від сурогатної матері у грудні 2021 року – через кілька місяців після того, як Граймс та Маск повідомили про розлучення. Малечу назвали Екса Дарк Сідерель (Exa Dark Sideræl), але батьки звуть її просто Y.

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Новину про поповнення у їхній сім'ї журналісти дізналися випадково. Під час інтерв'ю нагорі в будинку співачки почала плакати дитина, вона пояснила, що у немовляти коліки, а журналіст згадав, що її первісток X Æ A-XII був із його батьком. "Я не знаю. Я не знаю, про що я думала", – розповіла Граймс про спроби приховати дитину.

Англійською ім'я дівчинки звучить як Exa Dark Sideræl. І Граймс пояснила, що воно означає: Exa – це відсилка до суперкомп'ютерного терміну exaFLOPS (здатність виконувати 1 квінтильйон операцій з плаваючою комою в секунду). Dark (темрява) – це "невідоме". Люди бояться темряви, але насправді це відсутність фотонів. Темний всесвіт – це прекрасна загадка нашого всесвіту. А Sideræl (sigh-deer-ee-el) – це ельфійське написання зоряного, "справжнього часу всесвіту, зоряного часу, часу глибокого космосу, а не нашого відносного земного часу. А ще це натяк на улюбленого персонажа Грайм з "Володаря кілець" – ельфійську королеву Галадріель, яка "вирішила зректися кільця".

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