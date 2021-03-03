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Ілон Маск створить нове місто у Техасі
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Американський мільярдер Ілон Маск хоче створити у штаті Техас нове місто під назвою Starbase. Воно охоплюватиме район села Бока-Чіка, де розташований випробувальний полігон компанії SpaceX.
Ініціативу Маска про створення нового населеного пункту підтвердив представник суду округу Кемерон, де розташований Бока-Чіка. "В останні кілька днів SpaceX офіційно зв'язалася з владою округу Кемерон з приводу зацікавленості Ілона Маска в тому, щоб включити село Бока-Чіка в місто Starbase", – сказав представник суду.
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Своєю чергою, сам окружний суддя Едді Тревіно вказав, що підприємцю і його компанії доведеться подолати безліч перешкод і труднощів, перш ніж вони зможуть реалізувати ці плани. "Одного лише твіту для цього недостатньо", – підкреслив він.
"Створюємо місто Starbase (штат Техас)", – написав Ілон Маск у Twitter.
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