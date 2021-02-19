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Ілон Маск: Біткойн – маячня, а вкласти в нього 1,5 мільярда доларів – авантюра
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Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що рішення вкласти 1,5 млрд доларів у біткоіни було "досить авантюрним" для такого великого бізнесу. Своїми думками мільярдер традиційно поділився у своєму твіттері.
Ілон Маск розповів своїм підписникам у твіттері про своє ставлення до біткойна.
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"Дії Tesla не відображають безпосередньо мою думку. Купити трохи біткойнів, які є просто менш дурною формою ліквідності, ніж готівка, досить авантюрно для компанії з індексом S&P 500", – написав Маск.
Маск додав ремарку, що він інженер, а не інвестор, тому не володіє ніякими акціями, крім Tesla. За його словами, біткойни – майже така ж "нісенітниця собача", як і паперові гроші. Бізнесмен додав: "Ключове слово – "майже".
Після вкладення Tesla в біткойни їхня ціна досягла історичного максимуму. На момент написання новини вартість криптовалюти досягла 53,7 тисячі доларів.
На початку лютого Ілон Маск також спровокував активне зростання ціни криптовалюти Dogecoin за допомогою мемів. Завдяки парі твітів її вартість піднялася на 50%. Валюта, присвячена псу Doge, потрапила у ТОП 15 криптовалют за ринковою капіталізацією.
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