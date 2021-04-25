Ілон Маск стане ведучим розважального шоу

Генеральний директор SpaceX і Tesla, американський підприємець Ілон Маск виступить у ролі телеведучого. Мільярдер проведе випуск розважальної передачі Saturday Nigh Live.

Так, Ілон Маск вже знімався в кіно та серіалах, а зараз спробує себе в ролі ведучого розважального шоу. Дебют відбудеться у рамках популярної вечірньої передачі Saturday Night Live (SNL) на каналі NBC через два тижні. Про це оголошено на сторінці SNL в Twitter.

І ще: Дівчина з Таїланду покрила татуюваннями практично усе тіло

Головним гостем Ілона Маска стане відома співачка Майлі Сайрус, хоча напевно у студію заглянуть й інші відомі особистості. Проте американському бізнесмену не звикати працювати на камеру. Раніше він вже з'являвся в епізодичних ролях в кіно ("Залізна людина 2", де зіграв самого себе) і серіалах ("Теорія великого вибуху").

Читайте також: Зваблива дівчина-боєць MMA показала фото з занять йогою в бікіні