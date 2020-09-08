Ілон Маск сів за кермо Volkswagen ID.3: що він думає про авто конкурентів

Глава компанії Tesla Ілон Маск прибув в аеропорт німецького Брауншвейга, де зустрівся з директором Volkswagen AG Гербертом Диссом. Там же він сів за кермо електрокара ID.3. Цікаво, які враження авто конкурента справило на винахідника.

Відеоролик із заїздом Маска на хетчбеку ID.3 опублікував Дисс у своєму профілі в мережі Linkedin. На початку відео він попереджає свого американського гостя, що ID.3 – це масовий автомобіль, і не варто очікувати від нього віддачі на рівні електричних спорткарів Tesla. У відповідь Маск зазначив, що хетчбек демонструє "непогану динаміку розгону для звичайного автомобіля".

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Під час бесіди глава Tesla поцікавився у Дисса, чи оснащений хетчбек системою утримання в смузі, а також запитав про місткість акумуляторів. Дисс запевнив, що системи ID.3 є "типовими для німецького автопрому витворами мистецтва", а також назвав номінальну місткість батарей – від 55 до 83 кіловат-годин. Використовувана ж місткість помітно менше і варіюється від 45 до 77 кіловат-годин.

У коментарях до відео деякі користувачі припустили, що поїздка може стати причиною початку співпраці між Tesla та Volkswagen і навіть створення спільної моделі. На це Дисс відповів, що жодних угод з Tesla не планується.

Ми просто покаталися на ID.3 і поговорили, – додав він.

Основною метою поїздки Маска в Німеччину був не тест-драйв німецького автомобіля, а відвідування будівельного майданчика першого європейського заводу Tesla – Gigafactory 4 в околицях Берліна. Уже наступного року завод випускатиме акумуляторні батареї, електричні силові установки, а також автомобілі Tesla Model 3 і Tesla Model Y.

Електрохетчбек Volkswagen ID.3 представили у вересні минулого року на автосалоні у Франкфурті. Автомобіль оснащується моторами потужністю 150 або 204 кінських сили й акумуляторами на 45, 58 або 77 кіловат-годин. У залежності від батареї запас ходу електромобіля складає 330, 420 або 550 кілометрів по циклу WLTR відповідно.

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